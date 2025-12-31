2026跨年煙火 各國直播一次看：紐西蘭、澳洲雪梨、台北101、泰國曼谷、杜拜哈里發塔、時代廣場
揮別2025，準備好迎接嶄新的2026年了嗎？不用出國，Yahoo新聞也為網友準備好全球最受矚目的跨年煙火直播接力。從全球最早迎接2026年的紐西蘭奧克蘭、澳洲雪梨港灣大橋的壯麗煙火、台北101的六分鐘煙火、一路看到泰國曼谷、杜拜哈里發塔、英國倫敦、巴西里約熱內盧，最後由紐約時代廣場的水晶球壓軸登場。
各地煙火時間先筆記（以下皆為台灣時間）：
紐西蘭奧克蘭：2025/12/31 晚間 07:00
澳洲雪梨：2025/12/31 晚間 09:00
台北101：2026/1/1 午夜 00:00
泰國曼谷：2026/01/01 凌晨 01:00
杜拜哈里發塔：2026/01/01 凌晨 04:00
英國倫敦：2026/01/01 早上 08:00
巴西里約熱內盧：2026/01/01 早上 11:00
紐約時代廣場：2026/01/01 下午 01:00
延伸閱讀：2026跨年煙火各縣市直播：台北101、新北淡水、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東12縣市一次看
紐西蘭奧克蘭：2025/12/31 晚間 07:00
紐西蘭是全球最早迎接2026的國家，奧克蘭海港大橋將在跨年數小時前展現燈光秀，知名打卡地標、328公尺高的天空塔（Sky Tower）則會同步輪番秀出民眾投稿的2025年特別時刻的照片回憶，為午夜煙火表演暖身。倒數結束後，壯觀的煙火表演將點亮天空城，並搭配2025年當地最熱門的歌曲。
澳洲雪梨：2025/12/31 晚間 09:00
澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘12月發生震驚全球的恐攻事件，當局雖然決定照常舉行跨年夜煙火，但將在施放煙火前，透過燈光儀式與一分鐘默哀，向受害者致敬，並藉此向世界傳達和平與團結的期望。台灣時間晚間6點前，雪梨海港大橋的橋墩將亮起白光，並顯現出一隻鴿子的圖案和「和平」字樣，晚上8點，雪梨海港大橋將再次亮起白燈，全市將默哀一分鐘。
台北101：2026/1/1 午夜 00:00
台北車站、捷運中山站商圈日前發生隨機攻擊案，雖然有網友認為不適宜再辦跨年活動，台北101董事長賈永婕社群回應，相信政府維安能力，她表示，自己的工作就是把跨年煙火與光雕精彩呈現，陪伴眾人一同迎接跨年。
2026台北跨年101煙火秀以「SPARK 101」為全新主題，預計施放6分鐘的煙火，今年特別選用「低煙煙火」盼能降低煙霧。台北101也將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位在城市中默默耕耘、付出的日常英雄致敬。
網路直播平台：
泰國曼谷：2026/01/01 凌晨 01:00
泰國跨年煙火最熱門地點在曼谷昭披耶河畔的暹羅天地ICONSIAM，主辦單位表示，當天延續使用往年招牌的「環保煙火」（由泰國糯米製成，減少煙霧），今年更加入大量無人機與煙火進行高科技展示，活動也會向已故的泰國詩麗吉王太后致敬。
網路直播平台：ICONSIAM YouTube
杜拜哈里發塔：2026/01/01 凌晨 04:00
阿拉伯聯合大公國的杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的跨年煙火秀以其壯觀與奢華聞名全球，每年都吸引數百萬人關注。特別的是，哈里發塔2026年與寶萊塢天王沙魯克汗的製作公司「Red Chillies Entertainment」合作，預計將把哈里發塔變成一場帶有寶萊塢華麗風格的大型光影秀。
網路直播平台：哈里發塔YouTube頻道
英國倫敦：2026/01/01 早上 08:00
英國倫敦泰晤士河將展現壯觀的煙火表演，大笨鐘敲響午夜鐘聲迎接新的一年。
巴西里約熱內盧：2026/01/01 早上 11:00
南半球的巴西正值炎夏，適合去海邊，里約熱內盧的跨年活動當然也是在海灘上舉行，長達5公里的科帕卡瓦納（Copacabana）海灘到時將擠滿數以百萬的人們一起倒數，欣賞海上跨年煙火。
紐約時代廣場：2026/01/01 下午 01:00
美國紐約時代廣場（Times Square）的水晶球降落（Ball Drop），是全球跨年的壓軸大戲，準時在12月31日晚上11時59分開始降落，陪著全球倒數迎新。2026年的跨年水晶球命名為「星座水晶球」，使用5000片水晶，捨棄從1999年以來的三角形水晶，改用圓形水晶，更分3種尺寸，代表不同主題。直徑12.5呎（約381公分）、重量超過1萬2000磅（約5443公斤），是歷年最大。
其他人也在看
2026跨年煙火各縣市直播：新北淡水20:26最早綻放！台北101、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東12縣市一次看
揮別2025、迎接全新的2026年，全台各縣市跨年煙火與晚會接力登場。從全台最早施放的新北淡水跨河煙火，到午夜壓軸的台北101煙火、台中、高雄、宜花東等地繽紛夜空輪番綻放，即使不出門，也能透過直播感受跨年氛圍。Yahoo奇摩新聞整理2026全台跨年煙火直播懶人包，陪你一起在線上倒數迎新年。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 11 小時前 ・ 2
世界最長高速公路隧道 新疆「天山勝利隧道」通車 3小時路程變20分鐘
世界最長高速公路隧道——中國新疆「天山勝利隧道」，於12月26日正式通車，也象徵烏魯木齊至尉犁的G0711高速公路全線通車並投入營運，使原本需耗時數小時的翻越天山路段，大幅縮短至僅約20分鐘。天山山脈東西綿延逾2500公里，橫亙新疆中部，高山雪嶺、地形險峻，過去路況不佳、行程冗長，長期制約區域發展。隨著2021年東天山隧道通車、以及2025年烏魯木齊—尉犁高速公路全線完工，交通基礎建設持續升級，預期將進一步帶動新疆南北向的經濟與人流往來。當地客運業者表示，過往往返烏魯木齊至少兩天，如今隧道通車讓「早賞北疆雪，午看南疆沙」、「南北疆一日遊」成為現實。Yahoo奇摩（國際通） ・ 12 小時前 ・ 76
民進黨正式提名童子瑋戰基隆、陳素月選彰化、劉建國拚雲林
布局2026地方大選，民進黨中執會今天通過提名基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長、提名立委陳素月參選彰化縣長、提名立委劉建國參選雲林縣長。兼任民進黨主席的總統賴清德親自宣布並介紹3位參選人，指3人具有「專業問政、深耕基層、獲得民眾一致的肯定」等相同特質。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 181
停止遞送信件 北歐丹麥成世界第一國
丹麥國營郵政服務公司週二投遞400年歷史以來的最後一封郵件，數位時代終結了郵政服務。這也使丹麥成為世上第一個認定實體郵件不再必要的國家。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，丹麥交通部持中廣新聞網 ・ 13 小時前 ・ 53
在悲傷中迎接2026！雪梨跨年煙火主秀前「默哀一分鐘」向槍擊案受害者致意
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導一年一度的雪梨跨年煙火再度點亮港灣夜空，雪梨港灣大橋與雪梨歌劇院煙火齊放，壯觀場面向來是全球跨年焦點，吸引大量觀光...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
大罷免亮票被訴！趙少康認罪還怪記者進管制區 自認「犯後態度好」求緩刑
中廣前董事長趙少康今年7/26大罷免案投票時，主動打開票紙給記者拍攝，遭依《公職人員選舉罷免法》起訴。他今（12/31）日開庭認罪，表示他生平第一次被起訴「很難過」，但他仍怪攝影記者不該進入管制區拍攝，也強調選舉監察人沒有制止他。趙少康澄清，他沒有故意亮票2次，稱第2次是「應記者要求」拿起來晃一下。他也自認犯後態度良好，希望法官輕判並給予緩刑。太報 ・ 3 小時前 ・ 76
青春動滋券轉型「運動幣」 發放對象擴大至年滿16歲以上、新增添裝備類別
為落實全民運動目標，運動部今天宣布將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅擴大發放對象至年滿16歲以上國民，更新增開放「添裝備」類別，期望藉以提高經濟效益，將於2026年第一季正式上路，每份面額500元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 10
中共環台軍演 日本政府表態：台海和平穩定對國際至關重要
共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，日本政府今天正式表態。日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 231
直播/全球最早！紐西蘭搶先跨年煙火迎2026 奧克蘭「天空塔」登場
2025年即將進入尾聲，由於時區不同，南半球的紐西蘭會是全球最早迎接2026年的國家，紐國大城市奧克蘭的大地標「天空塔」（Sky Tower）將於台灣時間12月31日晚間7時施放跨年煙火，快跟著《中天電視》YouTube直播，接受來自南半球的新年祝福！中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻
統一（1216）集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友們開始七嘴八舌的討論新名字要叫什麼比較好？不少網友直推「大統一」，但也有網友說，拜託別叫「大統一」，如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。有網友圍著家樂福既有的3個字排列組合，幫忙改名為大家樂、大家福、全家福、家來福、百家樂；更有網自由時報 ・ 8 小時前 ・ 289
彰化23歲孕婦跑郵局突羊水破裂 救護員「原地接生」！人牆守護寶寶誕生
2025年歲末，大家期待迎接新的一年，但有寶寶迫不及待，趕在2026年前提早報到。29日下午接近5點左右，一名張姓孕婦到彰化員林市中正路郵局辦業務，等待期間突然羊水破裂，郵局同仁與熱心民眾機警通報救護人員，緊急接生，順利在郵局大廳產下一名男嬰，好在母子均安。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
2026台北車展｜Nissan Qashqai e-Power與Formula E聯手上陣 純電科技從通勤衝上賽道！
結合「量產電動化」與「頂級賽事科技」，Nissan不只在2026台北新車大展清楚描繪未來的發展方向，作為展出主軸的全新小改款Qashqai e-Power，象徵品牌對日常用車電動化的成熟解答，透過第三代e-Power動力系統，讓駕駛無須改變用車習慣，即可體驗近似純電駕馭的感受，而現場另一焦點Formula E GEN3 EVO，則是將電動車研發成果推向極限的最佳範例，展現在全球最高等級電動賽事中的技術實力。透過這兩款性格迥異、卻同源於電能科技的車款，Nissan除了展示產品陣容，更向車迷傳達電動化戰略的核心，將科技真正轉化為駕馭樂趣與實用價值。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前 ・ 8
民憂個資外洩想換身分證字號 內政部：僅錯誤、重複或特殊狀況可變更
媒體報導，先前傳出全台戶政資料外洩，民眾想更換身分證字號卻被內政部拒絕。內政部今天表示，身分證字號是識別身分專屬代碼，一人一號，只有發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。如有身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或偽造者，提供院檢裁判書類，可變更身分證字號。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 33
除濕機可以一直開嗎？台電曝「３大操作禁忌」，做錯恐起火釀災
北部陰雨綿綿，除濕機成為家家戶戶對抗潮濕的必備家電，然而長時間使用卻暗藏火災風險。一名網友近日分享親身經歷，深夜時分除濕機突然起火，所幸及時發現並撲滅火勢，未造成人員傷亡。事實上，台電也曾公布除濕機使食尚玩家 ・ 12 小時前 ・ 24
陳佩琪自曝負債數千萬 2025最後一天再為柯文哲喊冤
即時中心／廖予瑄報導今（31）日是2025年最後一天，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪稍早也在臉書分享一年多以來，看見丈夫因涉入京華城弊案遭偵辦的心情，她指控檢方「莫名其妙」對柯冠上圖利、貪汙等罪名，並為丈夫喊冤，「家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？」最後她也向執政黨民進黨喊話，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權。」民視 ・ 1 小時前 ・ 34
萬人搶排紫南宮馬年錢母 彰化伯奪頭香「已等12天」
南投縣竹山紫南宮馬年錢母於元旦上午9時發放，已經有許多人開始排隊，一名搶到頭香的彰化阿伯竟然已經等了12天！阿伯也提到，這是他第三次排領錢母，今年也是首次拿到頭香。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 27
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴 今出庭認罪 北院明年1/20宣判
前中廣董事長趙少康今年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，北檢依違反選罷法起訴。趙少康今天開庭認罪；他的律師表示，趙少康犯後態度良好，希望法官從輕量刑或以公益金代替刑罰。台北地方法院訂明年1月20日宣判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 88
反年改法案將造成世代不正義 行政院今天遞狀聲請釋憲
立法院日前三讀反年改相關法案，行政院表示，法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，今天稍早已經遞狀聲請釋憲，而在憲法法庭作出判決前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 28
屏東國中生搭校車睡過頭遭鎖停車場 司機、校方竟不知！
屏東某國中發生學生搭校車上學，不小心睡過頭，被困在校車上，不只校車司機沒有發現，連學校老師直到上午10點，才發現學生未到校，緊急通知父母，離譜事發經過終於曝光。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
曹興誠認了曾與中國小三交往！實情全都說了
[NOWnews今日新聞]聯電創辦人曹興誠於今年2月遭名嘴謝寒冰爆料曾與中國女子交往，流出2人多張私密照片，手上還有愛的刺青，曹興誠當時怒提告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》等。而台北地檢署昨（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 85