即時中心／黃于庭報導

年末高雄活動精彩登場！「2026雄嗨趴」跨年晚會正式啟動倒數，將於12月31日19時在時代大道登場，集結17組演出團體、卡司陣容堅強。為 配合跨年活動人潮疏運，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車協助疏運，高市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

即將邁入2026年，高雄跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮；其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自17時起配合人流管制，將不提供上下車服務。配合散場時段，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車，營運至凌晨2時30分，市府建議搭乘捷運參加跨年為最佳選擇。

廣告 廣告

2026高雄跨年晚會卡司陣容包括告五人、八三夭、滅火器、熊仔、鼓鼓 呂思緯、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲、安吉、Wing Stars等，並由陳漢典、阿本、木木擔綱主持，其中陳漢典與Lulu黃路梓茵婚後首度在跨年舞臺同臺亮相，也讓不少粉絲引頸期待。

快新聞／2026跨年疏運！高雄捷運、輕軌營運至「這時」 交管措施全曝光

跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制。（圖／高雄市政府提供）

除國內多組演出團體輪番登場，高雄跨年晚會也重磅邀請海外卡司，以健康形象走紅全球的韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI獨家獻唱，預料將為跨年夜帶來更具能量的舞臺演出，與市民朋友一同迎接嶄新的2026年。

「2026雄嗨趴」以熱情、青春、浪漫為主軸，高雄已準備好以豐富節目內容陪伴大家迎接新年。市府提醒民眾提前規劃交通與住宿，12月31日相約夢時代現場倒數，在璀璨花火下迎接幸福的新1年。

原文出處：快新聞／2026跨年疏運！高雄捷運、輕軌延長營運至「這時」 交管措施曝光

更多民視新聞報導

邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了

捷運土城樹林線全面動工了！可轉乘4條線 侯友宜盼「這時」完工

跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站免收費優惠曝

