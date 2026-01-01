2026跨年看日出推薦：全台16大景點！第一道曙光時間、交通懶人包

迎接2026年的第一道曙光，是許多人新年清單上的首要目標。想看2026年日出但不知道該幾點出發？《遠見》盤點完整日出資訊，精選北中南東16個日出景點，讓你輕鬆掌握時間與交通，想追曙光千萬別錯過！

● 2026 日出時間查詢

● 2026 第一道曙光在哪？

● 2026 日出推薦景點有哪些？交通資訊一次看

2026 日出時間查詢

想精準掌握日出時刻，建議使用以下兩大工具：

1. 台北市立天文館「2026元旦曙光地圖」：提供精確到秒的數據，並區分民用曙光與日出時間。

2. 中央氣象署（CWA）觀測時刻表：可查詢全台各觀測站、著名景點的日出日沒資訊。

【追光小常識】



● 民用曙光：太陽中心點在地平線下6度，此時天空開始由暗轉亮，肉眼已可辨識景物，是攝影愛好者捕捉天空層次變化的最佳起點。

● 日出時間：太陽上緣正式接觸地平線的瞬間。



※千萬不要踩點抵達！建議在「民用曙光」前20分鐘抵達現場占位，才能完整看見天空從深紫轉為金黃的震撼過程。

2026 第一道曙光在哪？

● 全台最早民用曙光：花蓮縣柏南山（海拔 3443 公尺），預計為 06:03。

● 離島平地最早日出：台東蘭嶼，預計為 06:33。

● 本島山區最早日出：花蓮縣柏南山，預計為 06:28。

● 本島平地最早日出：屏東鵝鑾鼻燈塔，預計為 06:34。

2026 日出推薦景點有哪些？

地區 推薦看日出景點 北部看日出 新北鼻頭角 基隆外木山 台北七星山 新北三貂角 中部看日出 苗栗好望角 南投金龍山 南投合歡山 南投日月潭 南部看日出 嘉義阿里山 台南二寮 屏東鵝鑾鼻 東部看日出 花蓮七星潭 台東太麻里 台東三仙台 離島看日出 蘭嶼東清灣 綠島朝日溫泉

小提醒：日出時間會隨季節變動，出發前建議先查當日天氣與日出時刻，並預留步行/停車時間。

2026日出地點：北中南東精選、交通一次看

▌北部地區：絕美稜線與高山雲海

新北鼻頭角



民用曙光 06:12 | 日出時間 06:37

新北鼻頭角日出。取自東北角及宜蘭海岸國家風景區

鼻頭角步道擁有豐富的海蝕地形，其中的「稜谷步道」更是觀日出的絕佳地點。看著太陽從遼闊的太平洋地平線升起，照射在宛如萬里長城的步道稜線上，氣勢磅礴。

交通資訊



●自行開車：國道1號→八堵交流道下→台62線→台2線（濱海公路）。

●大眾運輸：搭台鐵至瑞芳站，轉乘「台灣好行856黃金福隆線」至「鼻頭角站」下車。

基隆外木山



民用曙光 06:12 | 日出時間 06:37

基隆外木山日出。取自基隆旅遊網

外木山海岸是基隆最長的天然海岸。在這裡迎接日出，可以看見陽光灑落在基隆嶼，襯托著海面上作業的漁船點點，是北台灣攝影玩家的私房點。

交通資訊



●自行開車：國道3號基金交流道下，往基隆外木山海岸方向行駛。

●大眾運輸：搭乘基隆市公車302號至「中山國中站」下車，步行前往海岸區。

台北陽明山



民用曙光 06:12 | 日出時間 06:37

台北市七星山日出。Unsplash by Maggie Hung

身為台北市第一高峰，七星山提供360度的環繞視野。元旦清晨登頂，可同時遠眺台北盆地的燈火與東北角海岸升起的旭日，視野極其壯闊。

交通資訊



●自行開車：四個登山口附近皆設有收費停車場



1. 國道1號→台北交流道下→省道台2乙線→百齡橋→中正路→省道台2甲線→竹子湖路

2.國道3號→中和交流道下→省道台64線→板橋交流道下→市道106甲線→省道台3線→環河快速道路→民族西路→省道台2乙線→百齡橋→中正路→省道臺2甲線→竹子湖路



●大眾運輸：搭乘捷運至劍潭站，轉乘公車紅5或260至陽明山總站，再轉乘 108遊園公車至「小油坑站」開始登山。

新北三貂角



民用曙光 06:11 | 日出時間 06:36

新北三貂角日出。新北市觀光旅遊網。

位於台灣本島最東端的三貂角燈塔，是「本島第一道光」的經典守候地。白色燈塔配上希臘風涼亭，在晨曦映照下充滿異國浪漫氛圍。

交通資訊



●大眾運輸： 搭乘台鐵至福隆站，轉乘國光客運1740或1811至「馬崗站」。

▌中部地區：高山之巔與琉璃光芒

苗栗好望角



民用曙光 06:11 | 日出時間 06:36

苗栗好望角日出。苗栗文化觀光旅遊網。

苗栗後龍好望角以巨大風力發電機聞名。看著紅白相間的扇葉在晨曦中轉動，下方還有海線鐵路火車經過，是海邊追日最獨特的構圖。

交通資訊



●自行開車： 國道3號後龍交流道下→往西濱公路（台61線）→依半天寮指標前往。

南投金龍山



民用曙光 06:06 | 日出時間 06:31

南投金龍山日出。取自日月潭國家風景區官網

攝影界流傳「北格頭、中金龍、南二寮」，金龍山不需爬高山就能看見絕美日出與琉璃光。

交通資訊



●自行開車：國道6號愛蘭交流道下→省道台21線→往魚池方向→縮短巷（依金龍山指標前往）。

南投合歡山



民用曙光 06:04 | 日出時間 06:29

南投合歡山武嶺日出。取自交通部觀光署

清境合歡山不只適合觀星，也是追曙光、觀日出的好地方！建議可以前一晚先在附近的山莊或是民宿住宿，隔天再到松雪樓、武嶺或石門山等地點看日出。

交通資訊



●自行開車：國道1號→彰化系統交流道下→國道3號→霧峰系統交流道下→國道 6號→埔里端交流道下→省道台14線→省道台14甲。

●大眾運輸：搭高鐵或台鐵至台中站下→轉搭台灣好行清境線至清境農場下→轉搭南投客運6658A至合歡山松雪樓站。

南投日月潭



民用曙光 06:07 | 日出時間 06:32

日月潭為2024上半年南投最強景點。取自日月潭國家風景區管理處 FB。

日月潭的日出充滿靜謐之美。晨霧縹緲的湖面在第一束光照進來時，呈現如詩如畫的藍調與橘調對比。

交通資訊



●自行開車：國道1號→彰化系統交流道下→國道3號→霧峰系統交流道下→國道6號→愛蘭出口下→省道台14線→省道台21線

●大眾運輸：搭乘高鐵至台中站，轉乘「台灣好行日月潭線」直達日月潭水社碼頭。

▌南部地區：潑墨水墨與絕美鐵道

嘉義阿里山



民用曙光 06:06 | 日出時間 06:31

阿里山小笠原觀景台日出。阿里山國家風景區官網。

阿里山日出是經典中的經典。推薦前往視野更開闊的小笠原山，360度無死角飽覽雲海與玉山群峰。

交通資訊



●自行開車：



1.國道3號→台3線→梅山交流道→162甲線道（梅山、瑞里、瑞峰、太和地區）→阿里山國家森林遊樂區停車場→步行至沼平車站。

2.國道3號→台3線→竹崎交流道→166線道（竹崎、太興、瑞里地區）→阿里山國家森林遊樂區停車場→步行至沼平車站。

3.國道1號→嘉義系統交流道→82號快速道路→國道三號下中埔交流道→台18線往阿里山→阿里山國家森林遊樂區停車場→步行至沼平車站。



●大眾運輸：



1.在嘉義公車總站搭乘嘉義聯營客運往阿里山路線，於阿里山國家森林遊樂區下車，再步行至沼平車站。

2.在高鐵嘉義站搭乘台灣好行阿里山A線，或在嘉義火車站搭乘台灣好行阿里山B線，於阿里山森林遊樂區下車，再步行至沼平車站。

3.在台北搭乘國光客運1835至阿里山森林遊樂區，再步行至沼平車站。

4.在日月潭水社遊客中心搭乘員林客運日月潭-阿里山線，於阿里山森林遊樂區下車，再步行至沼平車站。

台南二寮



民用曙光 06:12 | 日出時間 06:37

台南二寮日出。取自西拉雅國家風景區管理處官網。

全台海拔最低的雲海觀日點。清晨時分，陽光穿過層層薄霧照在白堊地形上，宛如中國水墨畫般的層次，美得令人屏息。

交通資訊



●自行開車：

1.台20線→虎頭埤→南168鄉道→口碑國小→大坑休閒農場→岡林派出所→二寮觀日亭

2.國8新化系統→南175鄉道→口碑國小左→南168→岡林教會→南162鄉道→二寮觀日亭



●大眾運輸：台南火車站→轉成綠幹線至新化轉運站→綠13支線公車→於岡林站下

屏東鵝鑾鼻



民用曙光 06:10 | 日出時間 06:34

屏東鵝鑾鼻日出。取自周春米粉專。

2026本島平地第一道日出就在這！在國境之南的純白燈塔旁，見證全台本島最早的旭日升起，極具儀式感。

交通資訊



●自行開車： 由台26線一路南行至鵝鑾鼻公園停車場。

▌東部與離島：最接近太陽的地點

花蓮七星潭



民用曙光 06:11 | 日出時間 06:36

花蓮七星潭是著名的海上日出景點。取自pixabay

在礫石灘上席地而坐，聽著太平洋的浪潮聲迎接2026。當太陽躍出海平面的那一刻，整座月牙灣會被染成夢幻的橘紅色。

交通資訊



●自行開車：國道5號→蘇澳交流道下→省道臺9線→縣道193線

●大眾運輸：搭台鐵至花蓮站（步行至花蓮轉運站）或新城站下→轉搭台灣好行310太魯閣線至七星潭站下

台東太麻里



民用曙光 06:11 | 日出時間 06:36

千禧曙光紀念園區，因2000年與25個國家連線迎接千禧年而得名。取自太麻里鄉公所官網

太麻里有「日升之鄉」美名，是許多人跨年追光的首選。廣闊的海岸線讓視野毫無遮蔽，每年都會舉辦精彩的跨年迎曙光活動。

交通資訊



●自行開車：

1.南迴公路：高雄→屏東（枋山鄉→楓港）→台9線

2.花東縱谷循台9線；花東海岸循台11線指標前進



●大眾運輸：可搭乘火車、客運至太麻里站

台東三仙台：八拱跨海大橋



民用曙光 06:10 | 日出時間 06:35

台東三仙台日出。取自台東觀光旅遊網

這是台灣最具代表性的日出地標。看著新年紅日從八拱跨海大橋後方升起，象徵新的一年將充滿力量與希望。

交通資訊



●自行開車：國道5號→蘇澳交流道下→省道臺9線→省道臺11線→基翬路（停車費）



●大眾運輸：

1.台東轉運站→台灣好行8101A東部海岸線（一日行程）（須事先訂位）／興東客運8101、8102至三仙台遊憩區站

2.台鐵台東站→興東客運8101至三仙台遊憩區站

蘭嶼東清灣



民用曙光 06:08 | 日出時間 06:33

蘭嶼東清灣。取自台東觀光旅遊網。

蘭嶼是2026全台平地最早迎接日出的地方。在東清灣的沙灘上，停放著色彩斑斕的拼板舟，配上冉冉升起的旭日，是人生必去的視覺盛宴。

交通資訊



●台灣本島↔蘭嶼：

1.台東航空站→搭乘飛機至蘭嶼

2.台東富岡漁港／恆春後壁湖→搭乘金星號、綠島之星號至蘭嶼



●蘭嶼本地：有環繞全島之公車

綠島朝日溫泉



民用曙光 06:09 | 日出時間 06:34

綠島朝日溫泉。取自東部海岸國家風景區管理處網站。

朝日溫泉是世界級的海底溫泉。元旦清晨一邊浸泡在暖呼呼的溫泉中，一邊看著紅日從海面升起，是極致的跨年享受。

交通資訊



●台灣本島↔綠島：

1.台東航空站→綠島航空站

2.台東富岡漁港→綠島南寮漁港



●綠島本地：多以機車為主