2026跨年行程推薦｜101煙火第一排、派對狂歡迎接2026

跨年是一年中最重要的時刻之一，你準備好迎接2026了嗎？如果還在猶豫該怎麼安排跨年行程，別擔心！我們精選了台北與高雄最值得參加的跨年派對與活動，無論你是想在高空景觀餐廳觀賞煙火、參加熱鬧派對，還是遠離人群找個隱秘的觀賞地點，這份攻略都能滿足你的需求。現在就讓我們一起從北到南，找尋迎接2026的最佳方式吧！

私房推薦｜101煙火觀賞地點

除了在豪華的高空派對上欣賞101煙火，你是否也曾想過找個清靜又視野絕佳的地方，遠離人潮，悠然自得地迎接新年？以下為你介紹三個私房101煙火觀賞地點，讓你在跨年夜享受別樣的浪漫與震撼！

惠安公園｜城市中的靜謐綠洲

位於松山區的惠安公園，是一座隱藏在住宅區內的綠意小天地。相比熱鬧的台北101周邊，惠安公園的環境更加寧靜悠閒，適合喜歡遠離喧囂、靜靜欣賞煙火的你。這座公園的視野雖然不像高樓大廈那般壯麗，但在跨年夜時，公園內的步道與涼亭成為許多當地居民的聚集地。從公園的高處，可以遠遠地看到101煙火在天際綻放，與周邊的城市燈火相映成趣，別有一番韻味。

永春崗｜俯瞰台北的隱世秘境

永春崗位於信義區永吉公園旁，是一座低調的小山丘，距離台北101僅約10分鐘車程，卻鮮少被外地遊客知曉。站在永春崗的觀景台，能夠俯瞰整個信義區的夜景，視野極為開闊，尤其在夜晚，燈光點點如星海般閃耀，為這片城市增添了浪漫的氛圍。跨年夜的時候，這裡搖身一變成為煙火愛好者的私房聖地。由於地勢高聳且距離101煙火表演場地近，當煙火在夜空中綻放時，你能夠清楚地看到每一束煙火的絢麗光芒，彷彿觸手可及。

圖/ReadyGo

民權大橋｜浪漫夜景與煙火交織的夢幻畫面

民權大橋跨越基隆河，連接大直與內湖，是台北北部一處極具特色的地標。這座橋梁不僅是交通要道，更是一個觀賞101煙火的絕佳位置。當跨年夜來臨時，民權大橋宛如變身為一條觀景長廊，吸引許多本地攝影愛好者與煙火迷聚集於此。由於橋面較寬，沿途可以輕鬆找到適合觀賞的地點，並且不需要擔心擁擠的問題。

台北2026跨年行程推薦｜高空跨年爵士煙火派對

CÉ LA VI Taipei｜360度環景視角的高空跨年派對

跨年夜的鐘聲響起，CÉ LA VI Taipei 將為你呈現一場前所未有的高空派對。位於微風南山48樓的這個頂級餐飲空間，擁有360°無死角的環景視野，讓你與101煙火零距離相遇。煙火在眼前綻放時，你將沉浸在這壯麗的景致中，感受到不只是跨年，更是置身夢境般的夜晚。

圖/CÉ LA VI Taipei 官網

現場的DJ演出整夜不間斷，透過世界級的Funktion-One音響系統，讓每一首舞曲都充滿震撼力，帶來無與倫比的沉浸式聲音體驗。在燈光、音樂與高空美景的交織下，你將體驗到台北最頂級的派對氛圍，與親朋好友一起迎接2025的到來。

活動時間：12/31(Tue.) 20:00PM 開放入場 / 包廂＆用餐僅接受電話訂位，訂位專線 +886 909 956 000＊ / 非包廂客入場費：線上販售名額有限，額滿為止

立即訂購，名額有限

台北國泰萬怡酒店｜2025怡起跨年高空派對

另一個不容錯過的跨年地點是台北國泰萬怡酒店。位於14樓的 Drift Lounge & Bar，這裡的【怡起跨年高空派對】將帶來一場色彩繽紛的狂歡之夜。當晚，現場不僅有DJ帶來的勁歌熱舞，更有多款桌遊讓你和朋友一起互動暢玩，打造出一個充滿歡樂與驚喜的跨年體驗。

圖/萬怡酒店官網

在這場派對中，賓客可享用主廚精選的自助輕食，同時還能無限暢飲紅白酒，如果想要更多選擇，只需加價399元，就能升級至啤酒與調酒暢飲(調酒品項以現場為準)，為你的夜晚增添更多的愉悅。隨著跨年倒數的到來，還有仙女棒與氣球互動表演，為現場營造出一個夢幻般的結尾。

活動時間：2025/12/31 21:30 ~ 2026/01/01 00:30 即刻起開放預約名額有限，額滿為止

立即訂購，名額有限

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜台北101近距離跨年倒數煙火派對

在信義區的心臟地帶，選擇台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，等於選擇以最豪華、最舒適、最方便的方式迎接跨年 —— 101 煙火、城市夜景、派對氛圍，一次擁有。

圖/klook

從房間、泳池、空中花園到餐廳，每一個角落都蘊藏著城市之美。入住這裡，就能走出門不到幾分鐘就抵達 101，不需舟車勞頓、也不怕人潮擁擠，只要舒適地坐在高樓層或透過空中視角，就能將跨年夜的璀璨煙火盡收眼底。

活動時間：12/31(三) 22:00-隔日00:30 即刻起開放預約名額有限，額滿為止

立即訂購，名額有限

Sea To Sky｜高空跨年煙火派對

跨年想找最無敵的夜景席位？SEA TO SKY 絕對是台北跨年的天花板！台北 101 煙火就在眼前綻放，整座信義區夜景一覽無遺。高空環境搭配主廚精選海陸料理、現場爵士樂團與歌手演出，再舉杯香檳迎接倒數，讓跨年夜從第一杯開始就浪漫到最後一秒。

圖/Sea To Sky

高雄2026跨年行程推薦｜南台灣的熱情跨年派對

義大天悅飯店｜星光BBQ 跨年派對

在義大天悅飯店的9樓空中花園，你將體驗到一場浪漫星光BBQ派對。這裡擁有俯瞰煙火的絕佳視角，當夜空被煙火點亮時，你可以一邊享受精緻的燒烤美食，一邊沉浸在這片璀璨的夜色中。無論是與家人、朋友或是愛人一起，這場派對都將為你帶來溫馨又浪漫的跨年夜。

圖/FB高雄義大天悅飯店

立即訂房享絕佳視野！

KKday獨家｜跨年摩天輪 VIP 煙火派對

如果你想要一場獨特的高空體驗，義大的摩天輪VIP跨年派對絕對不容錯過。在這場派對中，你將乘坐全台唯一的摩天輪，與親朋好友一起在空中倒數，欣賞999秒的藝術煙火秀。此外，義大世界的古希臘主題遊樂園，讓你感受到異國情調的跨年氛圍，是親子家庭和朋友聚會的理想選擇。

圖/義大遊戲世界

跨年摩天輪 VIP 煙火派對

高雄英迪格 x Pier No.1 高空酒吧｜Too zZZ to Party 瞌睡蟲派對

2025 年最後一夜，就讓高雄港都最時尚、最高空的酒吧陪你迎新──「Too zZZ to Party 瞌睡蟲派對」在 Pier No.1 舉辦，邀你和三五好友一起穿上睡衣，從跨年夜嗨到 2026。今晚不需要正式打扮，輕鬆穿著你的睡衣來，釋放最真實的自己，和一票好友一起倒數、一起慶祝。女神級電音 DJ 輪番上陣，節奏火力全開，讓你從夜晚一路嗨到凌晨。

圖/klook

立即訂購瞌睡蟲派對

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

延伸閱讀：