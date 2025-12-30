2026跨年行程推薦｜101煙火第一排、派對狂歡迎接2026
跨年是一年中最重要的時刻之一，你準備好迎接2026了嗎？如果還在猶豫該怎麼安排跨年行程，別擔心！我們精選了台北與高雄最值得參加的跨年派對與活動，無論你是想在高空景觀餐廳觀賞煙火、參加熱鬧派對，還是遠離人群找個隱秘的觀賞地點，這份攻略都能滿足你的需求。現在就讓我們一起從北到南，找尋迎接2026的最佳方式吧！
私房推薦｜101煙火觀賞地點
除了在豪華的高空派對上欣賞101煙火，你是否也曾想過找個清靜又視野絕佳的地方，遠離人潮，悠然自得地迎接新年？以下為你介紹三個私房101煙火觀賞地點，讓你在跨年夜享受別樣的浪漫與震撼！
惠安公園｜城市中的靜謐綠洲
位於松山區的惠安公園，是一座隱藏在住宅區內的綠意小天地。相比熱鬧的台北101周邊，惠安公園的環境更加寧靜悠閒，適合喜歡遠離喧囂、靜靜欣賞煙火的你。這座公園的視野雖然不像高樓大廈那般壯麗，但在跨年夜時，公園內的步道與涼亭成為許多當地居民的聚集地。從公園的高處，可以遠遠地看到101煙火在天際綻放，與周邊的城市燈火相映成趣，別有一番韻味。
小建議：公園內有少量座椅，但建議攜帶露營椅或野餐墊，並注意環境清潔，讓每一位訪客都能享受這片綠意。
永春崗｜俯瞰台北的隱世秘境
永春崗位於信義區永吉公園旁，是一座低調的小山丘，距離台北101僅約10分鐘車程，卻鮮少被外地遊客知曉。站在永春崗的觀景台，能夠俯瞰整個信義區的夜景，視野極為開闊，尤其在夜晚，燈光點點如星海般閃耀，為這片城市增添了浪漫的氛圍。跨年夜的時候，這裡搖身一變成為煙火愛好者的私房聖地。由於地勢高聳且距離101煙火表演場地近，當煙火在夜空中綻放時，你能夠清楚地看到每一束煙火的絢麗光芒，彷彿觸手可及。
小提醒：建議提早抵達，以確保有最佳的觀賞位置，並帶上保暖衣物，因為夜晚的山坡上可能會稍微涼爽。
民權大橋｜浪漫夜景與煙火交織的夢幻畫面
民權大橋跨越基隆河，連接大直與內湖，是台北北部一處極具特色的地標。這座橋梁不僅是交通要道，更是一個觀賞101煙火的絕佳位置。當跨年夜來臨時，民權大橋宛如變身為一條觀景長廊，吸引許多本地攝影愛好者與煙火迷聚集於此。由於橋面較寬，沿途可以輕鬆找到適合觀賞的地點，並且不需要擔心擁擠的問題。
攝影愛好者小提醒：由於大橋上的燈光昏暗，建議攜帶腳架與長焦鏡頭，捕捉煙火與城市夜景的完美瞬間。
台北2026跨年行程推薦｜高空跨年爵士煙火派對
CÉ LA VI Taipei｜360度環景視角的高空跨年派對
跨年夜的鐘聲響起，CÉ LA VI Taipei 將為你呈現一場前所未有的高空派對。位於微風南山48樓的這個頂級餐飲空間，擁有360°無死角的環景視野，讓你與101煙火零距離相遇。煙火在眼前綻放時，你將沉浸在這壯麗的景致中，感受到不只是跨年，更是置身夢境般的夜晚。
現場的DJ演出整夜不間斷，透過世界級的Funktion-One音響系統，讓每一首舞曲都充滿震撼力，帶來無與倫比的沉浸式聲音體驗。在燈光、音樂與高空美景的交織下，你將體驗到台北最頂級的派對氛圍，與親朋好友一起迎接2025的到來。
活動時間：12/31(Tue.) 20:00PM 開放入場
/ 包廂＆用餐僅接受電話訂位，訂位專線 +886 909 956 000＊
/ 非包廂客入場費：線上販售名額有限，額滿為止
台北國泰萬怡酒店｜2025怡起跨年高空派對
另一個不容錯過的跨年地點是台北國泰萬怡酒店。位於14樓的 Drift Lounge & Bar，這裡的【怡起跨年高空派對】將帶來一場色彩繽紛的狂歡之夜。當晚，現場不僅有DJ帶來的勁歌熱舞，更有多款桌遊讓你和朋友一起互動暢玩，打造出一個充滿歡樂與驚喜的跨年體驗。
在這場派對中，賓客可享用主廚精選的自助輕食，同時還能無限暢飲紅白酒，如果想要更多選擇，只需加價399元，就能升級至啤酒與調酒暢飲(調酒品項以現場為準)，為你的夜晚增添更多的愉悅。隨著跨年倒數的到來，還有仙女棒與氣球互動表演，為現場營造出一個夢幻般的結尾。
活動時間：2025/12/31 21:30 ~ 2026/01/01 00:30
即刻起開放預約名額有限，額滿為止
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜台北101近距離跨年倒數煙火派對
在信義區的心臟地帶，選擇台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，等於選擇以最豪華、最舒適、最方便的方式迎接跨年 —— 101 煙火、城市夜景、派對氛圍，一次擁有。
從房間、泳池、空中花園到餐廳，每一個角落都蘊藏著城市之美。入住這裡，就能走出門不到幾分鐘就抵達 101，不需舟車勞頓、也不怕人潮擁擠，只要舒適地坐在高樓層或透過空中視角，就能將跨年夜的璀璨煙火盡收眼底。
活動時間：12/31(三) 22:00-隔日00:30
即刻起開放預約名額有限，額滿為止
Sea To Sky｜高空跨年煙火派對
跨年想找最無敵的夜景席位？SEA TO SKY 絕對是台北跨年的天花板！台北 101 煙火就在眼前綻放，整座信義區夜景一覽無遺。高空環境搭配主廚精選海陸料理、現場爵士樂團與歌手演出，再舉杯香檳迎接倒數，讓跨年夜從第一杯開始就浪漫到最後一秒。
高雄2026跨年行程推薦｜南台灣的熱情跨年派對
義大天悅飯店｜星光BBQ 跨年派對
在義大天悅飯店的9樓空中花園，你將體驗到一場浪漫星光BBQ派對。這裡擁有俯瞰煙火的絕佳視角，當夜空被煙火點亮時，你可以一邊享受精緻的燒烤美食，一邊沉浸在這片璀璨的夜色中。無論是與家人、朋友或是愛人一起，這場派對都將為你帶來溫馨又浪漫的跨年夜。
KKday獨家｜跨年摩天輪 VIP 煙火派對
如果你想要一場獨特的高空體驗，義大的摩天輪VIP跨年派對絕對不容錯過。在這場派對中，你將乘坐全台唯一的摩天輪，與親朋好友一起在空中倒數，欣賞999秒的藝術煙火秀。此外，義大世界的古希臘主題遊樂園，讓你感受到異國情調的跨年氛圍，是親子家庭和朋友聚會的理想選擇。
高雄英迪格 x Pier No.1 高空酒吧｜Too zZZ to Party 瞌睡蟲派對
2025 年最後一夜，就讓高雄港都最時尚、最高空的酒吧陪你迎新──「Too zZZ to Party 瞌睡蟲派對」在 Pier No.1 舉辦，邀你和三五好友一起穿上睡衣，從跨年夜嗨到 2026。今晚不需要正式打扮，輕鬆穿著你的睡衣來，釋放最真實的自己，和一票好友一起倒數、一起慶祝。女神級電音 DJ 輪番上陣，節奏火力全開，讓你從夜晚一路嗨到凌晨。
延伸閱讀：
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 72
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 28
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 509
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 3 小時前 ・ 78
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 10
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話