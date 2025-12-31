2026跨年要帶雨具嗎？強烈冷氣團元旦接力「低溫探10度」！強烈冷氣團、寒流接力恐冷到1月中

迎接 2026 年，民眾最關心的莫過於跨年夜是否會下雨？元旦能不能看到曙光？以及這波冷氣團到底會冷到什麼時候？天氣風險分析師薛皓天指出，今年的跨年與元旦將在「強烈大陸冷氣團」的陪伴下度過。他提醒：北部與東北部的朋友跨年，雨具不離身，且低溫將下探 12 度；想追曙光的民眾，建議往中南部移動機率較高。值得注意的是，這不只是單一波寒潮，薛皓天提醒，下週二起恐有「寒流」接力，低溫狀態可能長達半個月，民眾必須做好防寒準備。

跨年夜北東濕冷 追曙光中南部機會高

今日受東北季風影響，苗栗以北及東部地區雲量偏多並有短暫雨，尤其東北角一帶雨勢明顯，需防範局部大雨。跨年夜當晚，氣溫將明顯下滑至 12 至 15 度，桃園以北及宜花地區受陰雨影響，民眾外出參加活動務必攜帶雨具並注意保暖。至於眾所期待的新年曙光，元旦當天由於東北季風增強為強烈大陸冷氣團，北部及東部見到曙光的機率偏低，中部以南地區則較有機會迎接新年第一道光。

元旦強烈冷氣團南下 2000 公尺高山有望追雪

隨著冷空氣強度提升，元旦當天各地山區有短暫陣雨，若水氣與低溫條件配合，週四至週五這段期間，2000 公尺以上高山不排除有零星降雪的可能。氣溫方面，北部與宜蘭高溫僅剩 17 度左右。最寒冷的時段預計出現在週四深夜至週五清晨，屆時北部空曠地區及西半部近山區將出現 10 至 13 度的低溫。週五當天受冷空氣持續壓制，中北部及東北部高溫僅 14 至 16 度，感受極為寒冷。

週五深夜極端低溫 局部地區下探 0 度

分析師特別提醒，週五晚間起氣溫會進一步下修，北部及西部空曠地區局部可能出現 10 度左右的低溫，而在海拔 200 公尺以上的地區，更有機會出現 0 至 8 度的極低溫度。到了週六，雖然水氣逐漸減少，新竹以南轉為晴到多雲，但白天感受依然偏涼，冷氣團直到週六晚間才開始緩慢減弱。週日各地天氣轉好，白天氣溫回升，但西半部受輻射冷卻影響，清晨仍需留意 11 度的低溫與劇烈的日夜溫差。

寒流預警！極冷空氣恐盤據至 1 月中旬

值得注意的是，這波冷空氣僅是寒冬的開端。下週一將有另一波冷氣團南下，緊接著下週二冷空氣強度會明顯增強，預報顯示有機會達到「寒流」等級，並可能一路影響至下週五。從目前的長期預測來看，1 月中旬以前的氣溫都持續偏低，且長時間維持在冷氣團甚至寒流等級。薛皓天呼籲民眾，這段期間防寒工作不可掉以輕心，應及早準備禦寒衣物與相關設備。