2026跨年 蕭敬騰獨獻台中

2026年台中跨年晚會將在水湳中央公園盛大登場！台中市政府昨（十四）日公布首波卡司—「金曲歌王」蕭敬騰，睽違五年再度在台灣登上跨年舞台，而獨家選擇台中開唱的關鍵原因則是「台中美食」。台中市政府新聞局長欒治誼表示，當年第一位在水湳中央公園大型活動演出的歌手就是老蕭，可見其與台中的深厚緣分。（見圖）

欒治誼局長指出，台中跨年活動已連續五年榮登全台網路熱度冠軍，去年更吸引高達48.7萬人參與，寫下歷史新高。台中水湳中央公園占地67公頃，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會；而老蕭和這個場地緣分甚深，因為當年水湳中央公園落成後，首次大型活動的第一位演出歌手就是他！

老蕭今年將跨年秀「獨家」獻給台中。打動老蕭的關鍵之一，是台中的美食。老蕭透露：「我只要有時間，非常喜歡和好友離開台北到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走。本來9月唱完大巨蛋後，約了好友要去台中玩兩天，餐廳、飯店都訂好了，但因為岳父突然身體不適，我們不放心所以取消行程。這次跨年唱完，有機會就想多留兩天吃吃美食。台中早餐、肉圓、手搖，JL studio，都是必吃。」

欒治誼局長表示，台中跨年晚會將會陸續公布更多大咖，打造「全A咖」跨年盛典，並透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請全台民眾共同感受台中跨年的獨特魅力。