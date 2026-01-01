2026跨年！赴日體驗關東初詣、直擊大馬旅遊啟航

成田山新勝寺每年新年期間約300萬人前往參拜。（naritasan_officialIG）

位於千葉縣的香取神宮是全日本約400座香取神社的總本社。(北總四都市江戶紀行提供）

佐原歷史街區被日本政府指定為「重要傳統建造物群保存地區」，保留大量江戶至昭和時期的傳統建築景觀。(Narita Beyond提供)

在銚子市迎接日本的第一道新年曙光。(Narita Beyond提供)

仁王門前的大紅提燈以砲金打造，目前的樣貌則是在1968年製成。(Narita Beyond提供)

「2026馬來西亞旅遊年」推出之無人機表演。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞觀光局台北辦事處副處長娜伊瑪荳（前中）與赴馬旅客合影。（馬來西亞觀光局台北辦事處提供）

馬來西亞觀光局台北辦事處致贈台灣旅客的VM2026限量主題紀念品。（馬來西亞觀光局台北辦事處提供）

馬來西亞觀光局將以300場節慶接力，吸引約4700萬國際遊客到來。（國家文物遺產局提供）

馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興（中）熱情迎接赴馬旅客。（國家文物遺產局提供）

隨著2026到來，旅遊市場迎來新氣象，無論是飛往日本關東，在古剎祈求平安、迎接全日第一道曙光；或是參與「2026 馬來西亞旅遊年」的啟動盛事，感受亞洲魅力的熱情款待，受惠台灣與日本、大馬間密集直飛航班，都為體驗文化的旅程帶來更多便利。

新年伊始，日本關東地區最具儀式感的跨年與初詣活動隨之展開，成田機場周邊因交通便利、寺社聚集，成為台灣旅客迎新首選。成田機場附近的成田市成田山新勝寺、佐原市香取神宮都是跨年敲鐘祈福的知名寺廟，還有入住銚子市犬吠埼溫泉旅館觀賞日本第一道曙光，皆是成田機場周圍值得一訪的觀光地。

佐原位於千葉縣香取市，以運河、木造町屋與商人文化聞名，被譽為「關東小江戶」。香取神宮在1700年由德川幕府建造，1977年被指定為日本國家重要文化遺產，更是全日本約400座香取神社的總本社，自古便被視為鎮護國家象徵。旅客可前往神宮參與除夜祭、敲響除夜之鐘與子時開門初詣祈福，祈求新年平安順利。再沿小江戶古街，欣賞點燈與水鄉夜色，體驗新年氛圍。

自成田機場搭乘電車僅需10分鐘的成田山新勝寺，建於西元940年，是關東代表性的初詣名所之一，每年元旦三日吸引三百萬人次初詣參拜，與京都伏見稻荷、明治神宮並列為日本初詣三大宗教聖地。元旦清晨開始，信眾沿表參道為進入境內排隊祈願，並選購御守、繪馬祈求新年平安。

位於關東最東端的銚子市，是日本最早迎接新年陽光的地點之一。大批旅客於元旦前往犬吠埼燈塔與臨海步道，等待海平面緩緩升起的第一縷曙光，象徵新一年吉兆。臨海多間溫泉旅宿，旅客跨夜入住溫泉飯店並泡湯驅寒，一邊欣賞日出並祈求新年開運。

目前台灣往返日本成田機場的直飛航線相當密集，台高兩地皆可搭乘出發，每週直飛班次合計高達210班以上。無論選擇從桃園起飛前往成田山初詣，或自高雄直飛展開香取神宮敲鐘祈福與銚子迎曙之旅，都能輕鬆安排跨年充滿儀式感的開運旅程。

為迎接國家級觀光盛事「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026，簡稱VM2026），馬來西亞觀光局台北辦事處於2026年首日清晨現身桃園國際機場，為搭乘華航、長榮直飛吉隆坡與檳城的旅客送上限量歡迎好禮。宣告VM2026全球推廣計畫正式起跑，展現馬來西亞對台灣市場的高度重視。馬來西亞觀光局台北辦事處於元旦快閃報到櫃台，向新年度首批赴馬旅客致贈官方吉祥物馬來熊「Wira」與「Manja」周邊小物、及大馬風情的「峇迪蠟染圖騰」零錢包等VM2026限量主題紀念品，增添元旦旅程驚喜。

配合全球啟動儀式，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信（YB Dato Sri Tiong King Sing）也親赴吉隆坡國際機場會場迎接各國赴馬旅客，張慶信表示，2026馬來西亞旅遊年不僅是觀光推廣活動，更表現馬來西亞團結、熱情與多元文化的展現。因應盛事，全馬來西亞13個州屬、55個重要出入境關口於元旦當天同步展開迎賓活動。

透過VM2026推廣計畫，馬來西亞目標於2026年吸引4700萬名國際旅客，全年度將推出超過300場活動，從華人農曆新年、穆斯林開齋節到原住民族的「沙巴豐收節（Tadau Ka’amatan）」與「砂拉越達雅節（Gawai Dayak）」等，透過美食、傳統文化表演與創意體驗，帶領旅客深度感受大馬的亞洲魅力。

全馬州政府、航空公司、旅遊業者亦將陸續推出2026馬來西亞旅遊年專屬優惠，包括住宿、景點門票、餐飲、紀念品及旅遊套裝折扣，迎接全球旅客。兩地交通方面，目前有包括華航、長榮、星宇、馬航、亞航及峇迪航空共六家航空公司，經營台灣直飛馬來西亞航線，每週共56班直飛航班，串聯北、高與吉隆坡、檳城、亞庇等熱門城市，強化台馬旅遊連結也讓台灣旅客有更多選擇。

