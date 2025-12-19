2026跨年、迎曙光！全台44大特色活動 觀光署地圖一次看

【記者莊偉祺／台北報導】2026年將至，全台紛紛推出賞夕陽、跨年與迎曙光，觀光署今（19日）曝光全台國家風景區、樂園及各縣市等44個特色活動，並以北、中、南、東與離島旅遊地圖呈現。

北部民眾，不能錯過多次獲得國際媒體及OTA評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城-2026跨年晚會」，此活動已經有30年歷史，倒數時刻搭配101煙火秀。今年跨年多元舞臺將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等。

北部跨年活動。觀光署提供

中部民眾，則可到中台灣最具指標性的日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會潭然心動」，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火。隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，迎接新年第一道曙光。

北部跨年活動。觀光署提供

中部跨年、迎曙光活動。觀光署提供

南部民眾，在2025年最後一天不能錯過「賞太平2025一抹紅霞」，可遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。同時在隔天可參加「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台盛大舉行，音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，是阿里山最具代表性的迎曙光儀式。

中部跨年、迎曙光活動。觀光署提供

南部跨年、迎曙光活動。觀光署提供

東部民眾，可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等體驗，還有特別的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次活動。

南部跨年、迎曙光活動。觀光署提供

離島跨年更有「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團開唱；「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。

東部跨年、迎曙光活動。觀光署提供

離島跨年、迎曙光活動。觀光署提供

