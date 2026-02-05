2026躍馬迎春 屏東縣府春節服務不打烊陪您過新年





馬年來臨，好運隨行！迎接春節連續假期到來，屏東縣政府精心規劃多項精彩活動，包括屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季、奇幻大津及曖曖在海邊等，提供民眾多元豐富的走春選擇。縣府也提醒，1999便民服務專線全年無休，隨時提供諮詢與協助，期盼鄉親與遊客來屏東走春，都能玩得盡興、留下美好回憶，共度歡樂新春佳節。

春節團圓之際，健康同樣不可忽視。縣府特別邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的曾競鋒醫師，分享春節期間實用的健康保健觀念。曾醫師表示，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，加上聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，更需留意保暖與健康管理，並提醒團圓聚餐應把握「均衡營養」與「適度分量」原則，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物，才能安心過年、健康迎新。

此外，春節期間民眾最關心的醫療就診、長照服務及垃圾清運等生活資訊，縣府也特別邀集衛生局、長照處及環保局，向鄉親說明春節期間的相關服務安排，包括醫療資源、長照服務不中斷措施，以及垃圾清運時程調整情形。透過完整清楚的資訊說明，協助民眾提前掌握各項服務內容，妥善規劃生活作息，安心過好年。

為便利民眾掌握春節期間各項活動與生活服務資訊，有關館舍開放、景點活動及縣府相關服務內容，可至屏東縣政府全球資訊網「2026春節服務不打烊專區」查詢，或撥打1999便民服務專線洽詢。

