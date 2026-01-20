2026身體乳推薦！從保濕、香氛到溫和安撫型通通有

什麼是「身體乳」？和身體霜、身體油有何不同？

身體乳通常質地介於水狀與乳霜之間，延展性佳、吸收速度快，能在補水的同時提供適度滋潤，是多數人日常最容易持續使用的身體保養品。

身體乳(Body Lotion)：含水量最高，質地輕盈、延展性佳，能迅速被肌膚吸收。適合大多數膚質，尤其是夏季或一般室內環境。

身體霜(Body Cream/Butter)：油脂比例較高，質地濃稠、滋潤度強。能在肌膚表面形成較厚的保護膜，適合極乾肌、乾冷的冬季，或加強於手肘、膝蓋。

身體油(Body Oil)：以純油為基底。分子小、滲透力強，能鎖住水分並提供深層光澤感。同樣適合乾裂肌膚或局部加強。

2026身體乳5大趨勢重點

1.香氛身體乳需求上升

越來越多人挑選身體乳時也會依味道來選擇，甚至比照香水，追求貼膚的留香體驗。

2.更為肌膚友善的成份

除了有效保濕滋潤，有一部分的人選擇身體乳也會朝向無酒精、無人工香料、更有舒緩感的方向選擇。

3.強調修護力

身體乳成份不再只追求瞬間滋潤，也會加強修護概念，如搭配神經醯胺、維他命等成份，加強肌膚屏障保護。

4.最好能一瓶多效

身體乳不再只是保濕滋潤，過去臉部保養會運用的成份如A醇、玻色因等開始應用於身體乳中，讓身體保養也能兼顧抗老。

5.環保意識升級

採用可回收材質與極簡設計，以及推出補充包等，逐漸成為品牌標配。

依膚質怎麼挑選身體乳？

1.乾性肌膚：可選擇高保濕、修護型身體乳，建議選擇含植物油、乳木果油、角鯊烷等成份，提升鎖水與修護力。也可以選用身體乳霜或身體油。

2.油性肌膚：選擇水感乳液或凝乳質地，較不黏膩。

3.易敏感肌膚：避免酒精，以低敏、無香或天然香氛為主，成份越單純越好。

2026身體乳推薦：香奈兒CHANCE系列身體乳

香奈兒CHANCE系列終於在2026年推出身體乳！

400ml大容量設計，蘊藏著如絲緞般滑順的輕盈質地，可迅速吸收，為肌膚注入保濕水分，重拾柔滑膚觸與飽滿水光，同時傾注細膩香氣。

香氣延續CHANCE香氛系列的鮮明活力與大膽調性，共推出三款：

CHANCE紫色霓幻系列：襲來光燦花果氣息

CHANCE粉紅甜蜜系列：迸發柔美花果芬芳

CHANCE綠色氣息系列：洋溢晶亮氣泡感花香木質調。

2026身體乳推薦：SABON璀璨茉莉絲綢身體乳液

SABON璀璨茉莉系列最初在2023年上市，首賣時段短短三天就完售！睽違三年終於又在愛用粉絲期待中限量回歸。

其中璀璨茉莉絲綢身體乳液以輕盈、快速吸收的質地，為肌膚帶來如絲綢般的柔滑觸感。璀璨茉莉花香隨著體溫慢慢綻放，如清晨露水與花香的輕透交織，留下充滿明亮希望的香氣印象。富含滋養杏仁油與修護燕麥萃取，並限定加入茉莉純露強化養護效果，能有效補水、舒緩乾燥，使肌膚看起來更加細緻彈嫩。

2026身體乳推薦：迪奧香氛世家沉香玫瑰木潤膚乳液

迪奧香氛世家身體系列在2026年全面更新，採用全新打造、可再利用的玻璃瓶身設計，讓優雅質感得以長久留存，同時減少一次性包裝的浪費。可重複補充的機制，以更環境友善的方式，將香氛藝術融入日常。

同步新增沉香玫瑰木潤膚乳液，沉香玫瑰木香氣如木梨果醬般香甜、如覆盆子般濃郁，結合奶油般色澤的檀香及馥郁的木質底藴，營造馥郁而對比的東方花香調，氣息溫柔而堅定，讓人舉手投足流露迷人氣息。

2026身體乳推薦：CREED阿文圖斯金萃潤膚乳

質地輕盈柔潤，觸感細膩不黏膩。配方融合維他命 B5、蘆薈與乳油木果油，在補水、清爽舒緩與滋養之間取得平衡，同時強化肌膚屏障。

採用CREED熱銷香氣阿文圖斯，護膚同時也使香氣餘韻優雅延續於肌膚之上。與對應香水一同搭配使用時，更能延展整體香氣層次，使留香表現更為和諧、細緻且持久。

2026身體乳推薦：LUSH乾果子潤膚乳Sultana Body Lotion

蘊含質地輕盈的杏仁油與荷荷巴油，溫和呵護肌膚，更容易吸收，再加入赤鐵樹果脂和公平貿易可可脂為肌膚補水，倍感水潤而不黏膩。

搭配明亮香檸檬香氣喚醒感官，沉醉於溫暖的木質調乳香之中。

2026身體乳推薦：SAWA黑杉微光｜靜心安恬身體乳

黑杉微光｜靜心安恬身體乳中添加以氯化鎂、GABA胜肽、專利Regenight™夜間修護因子形成的「三重柔膚舒緩保養科技」，輕輕塗抹於身體肌膚，舒緩睡前緊繃心緒，在夜晚時分啟動肌膚修護機制。搭配冰島雨生紅球藻萃取，維持肌膚柔潤彈性與光澤，同時維持長效保濕的肌膚屏障。

香味前調的不丹圓柏、松針葉、佛手柑帶來冷冽森林氣息，隨後冷杉樹脂與皮革香氣沉入中段，形成安穩成熟的木質基底；最後停留在雪松與苔蘚的柔和尾韻上，靜靜將思緒帶入恬靜夢鄉中。

2026身體乳推薦：舒特膚長效潤膚乳

擁有酪梨油立即舒緩力，搭配維他命 B3、維他命原B5、甘油調理，幫助恢復保濕屏障。

擦起來清爽保濕不黏膩。不含酒精、香精、Paraben類防腐劑，特別適用於中性、乾燥之敏弱性肌膚。

身體乳正確使用方法與加分技巧

1.洗澡後馬上擦：洗澡後趁肌膚還微濕、浴室還有餘溫時，趕快塗抹身體乳，鎖住水分的效果更好。

2.由下往上按摩：擦身體乳時，可以從雙腿開始、由下而上往心臟方向推抹，不僅能幫助吸收，還能促進淋巴循環。

3.乳油混搭：在特別乾燥與寒冷的時候，可在身體乳液中滴入1~2滴身體油混合，滋潤力瞬間升級。

2026年的身體乳選擇關鍵，在於適合膚質以及符合生活型態。只要依需求精準挑選，就能讓每天的身體保養不只是滋潤，成為提升生活質感的儀式。

