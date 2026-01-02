2026車展焦點1》4天預接單破4000張！除了RAV4以外，和泰還端出哪些好車？

2026台北新車暨新能源車大展於12月31日盛大開幕，現場各大車廠齊聚亮相，而Toyota總代理和泰汽車（2207）以4大主題展區全面揭示品牌未來藍圖，並在開展首日發表純電精品休旅Urban Cruiser，同步啟動日本進口 RAV4 GR Sport、RAV4 Adventure與 Crown Sport預接，完整展演品牌橫跨純電、油電與高階運動車系的全新陣容。

為何Urban Cruiser被稱為「都會純電精品」？

作為品牌在小型純電休旅市場的新成員，Urban Cruiser以「Urban Tech 都會科技」為核心概念，售價127萬元，鎖定兼顧品味與永續的年輕族群。

在外型上，Urban Cruiser「Hammerhead」頭燈設計象徵自信姿態，搭配18吋亮黑鋁圈與4,285mm緊湊車身，能在都會街景中靈活穿梭。內裝以棕色軟質材料營造精品氛圍，一體式10.25吋數位儀錶與10.1吋主機展現科技質感；9具JBL喇叭、12色氣氛燈與固定式天窗，則讓座艙更具沉浸感。

在動力上，Urban Cruiser採前輪驅動、最大輸出174匹馬力，搭載61kWh電池組，擁有 483公里NEDC續航里程。同時導入多重碰撞防止煞車系統與36項主被動安全科技。

RAV4再進化，如何回應市場對「油電科技」的期待？

日本進口第六代大改款 RAV4 Adventure於台北車展正式亮相。（和泰車提供）

在全球熱銷的休旅王者RAV4迎來第六代大改款後，台灣市場也終於迎來嶄新樣貌。日本進口版本導入霧岩灰、野境綠等新車色，並提供多樣化車型組合。

據了解，RAV4四天預接單量已逾4,000張。

新世代RAV4最關鍵的3大升級：

1、極致安全：導入最新TSS 4.0主動安全系統，偵測距離擴大1.7倍，新增FCTA前方橫向來車警示與DMC駕駛疲勞監測。

2、極致節能：搭載第五代油電系統，擁有同級最佳24 km/l油耗。

3、極致智能首度導入Toyota Connect，可遠端控制車門、監控車況，並於事故時自動通報客服中心。

配備上，日本原裝12.9吋懸浮式主機與12.3吋全彩數位儀錶板，營造出強烈的科技座艙氛圍，讓油電休旅不再只是節能代表，更是智慧移動的延伸。

Crown Sport為何象徵Toyota Premium精神的再定義？

當品牌邁向更高端市場，Crown Sport成為Toyota Premium展區的焦點。以「ROBUST ELEGANCE」為設計理念，融合剛毅線條與流線比例，詮釋新世代運動美學。

座艙採用「Island Architecture」布局，駕駛導向設計結合簡約科技感，讓操作更直覺。搭載 PHEV插電式油電系統，純電行駛里程最長可達90公里，展現性能與節能並存的平衡哲學。

這款跑旅不僅是Crown品牌的新篇章，更是Toyota從實用品牌邁向豪華移動體驗的重要里程碑。

