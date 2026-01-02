2026車展焦點2》Honda小跑車Prelude、全新休旅ZR-V首度亮相，確定今年在台上市
2026年台北車展登場，Honda Taiwan（台灣本田）以主題「DREAM MORE」詮釋品牌「The Power of Dreams–How we move you.」精神，從新能源技術、駕馭樂趣到交通永續，展現其邁向「交通事故零死亡」與「碳中和」雙願景的決心。值得注意的是，Honda品牌旗下車款Prelude與ZR-V e:HEV也首度亮相。
作為「次世代混合動力專屬跑車」，Prelude融合e:HEV電驅雙動能與Civic Type R底盤結構，並針對GT長途高速行駛進行專屬調校，展現「UNLIMITED GLIDE」的滑翔駕馭哲學。Honda更以S+ Shift模擬階段式換檔節奏，將電油動能轉化為富節奏感的駕馭樂趣，重新定義混合動力跑車的日常與非凡。
而來自日本進口的ZR-V e:HEV則以「異彩解放」為開發理念，定位為高質感都會型SUV。承襲Civic e:HEV底盤架構，ZR-V e:HEV強調「如房車般的駕馭手感」，結合SUV的實用空間與舒適乘坐體驗，並以平順、安靜且具延展性的加速反應塑造新世代油電駕馭感受。Honda Taiwan也確認ZR-V將於今（2026）年正式上市，為品牌在都會級SUV市場開啟全新篇章。
除2款新車外，Honda Taiwan也展出CR-V、Fit e:HEV、HR-V e:HEV與Civic e:HEV等車系，並設立e:HEV專屬互動區，讓觀眾體驗Honda獨有的電驅雙動能科技魅力。
另外，為回饋車迷支持，Honda Taiwan於12月31日至1月4日期間推出車展限定活動：現場下訂Honda全車系（不含Prelude與ZR-V e:HEV）即有機會抽中5萬元購車金（共5名）；全國展示中心也同步舉辦「全國同享」抽獎活動，一月入主全車系再享1萬元配件金優惠。
不僅如此，邁入成立10周年的Honda Taiwan二輪事業部，以「十年騎跡，並肩騎行」為主題回顧品牌在台耕耘成果。除了持續推動安全駕駛教育，與企業與學校合作舉辦課程以外，也透過Homecoming等國際活動強化品牌社群連結。本次展出旗下5大車系：Cruiser、Street、Sports、Adventure與Urban，完整呈現Honda Motorcycle多元風格與最新科技。
現場展出焦點包括2025年式CB1000 Hornet SP、以及搭載全新Honda E-Clutch科技的CB650R、CBR650R，同時設有人身部品展示與安駕互動體驗區，強調「Safety for Everyone」的品牌核心價值。
除汽機車外，Honda也以動力產品與船外機領域展現技術深度。本次特別展示旗艦船外機BF350，實際搭載於展示船隻，讓觀眾能親身登船體驗操作界面。Honda將四輪與二輪的四行程引擎技術延伸至海陸動力產品，兼顧耐久性、靜肅性與低油耗特性，滿足農業、建築與生活休閒等多元需求。
