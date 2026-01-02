2026車展焦點3》Suzuki首款純電休旅e Vitara登台！售價115萬元起 內裝亮點一次看

日本汽車大廠Suzuki在「2026台北新車暨新能源車大展」上，除了展出旗下Swift、Jimny、Vitara、SX4 S-Cross與Carry等車款外，也正式發表首款純電動休旅e Vitara，首批交車預計於今（2026）年第1季末展開，搶攻台灣逐步成熟的電動車市場。

Suzuki Taiwan表示，國內導入的e Vitara提供前驅2WD與Allgrip-e四驅2種版本，售價分別為115萬元、123萬元，皆搭載61kWh電池組，另可加價1萬元升級為雙車色塗裝（限Allgrip-e）。

為何Suzuki選擇以e Vitara開啟電動化布局？

e Vitara是Suzuki全球電動化布局的首款量產車型，車格定位介於都會SUV與跨界休旅之間，車長4,275mm，結合高底盤與流線Coupe輪廓，鎖定年輕家庭與都會通勤族群。

e Vitara以「Emotional Versatile Cruiser」為核心理念，延續品牌休旅車強調的剛毅外觀與靈巧操控。車頭採用六角形格柵搭配三點矩陣式LED燈組，整體造型層次分明，搭配18吋鋁圈、立體C柱與多邊形車身線條展現力量感，同時兼顧空氣力學，讓外型在堅實與流線之間取得視覺平衡。

內裝部分以科技與冒險精神為主軸，搭載10.25吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕，整合能源流動畫面、動力模式與個人化介面設定，支援無線Android Auto與Apple CarPlay；車內配置Infinity高階音響系統、可調氛圍燈與十向電動駕駛座椅，加上滑移式後座與可開啟玻璃天窗，兼顧舒適與機能，強化日系品牌在「駕駛感受」的細膩詮釋。

e Vitara內裝以科技與冒險精神為主軸，搭載10.25吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕。（Suzuki Taiwan提供）

全新平台與四驅科技，能為電動SUV帶來什麼不同？

e Vitara採用專為電動車打造的HEARTECT-e平台，搭載磷酸鋰鐵電池，最高輸出達128 kW。Allgrip-e四驅系統能即時分配前後動力，驅動力較二驅車型提升1.5倍，兼具越野穩定與城市敏捷。續航里程部分，2WD車型可達516公里，四驅版本為444公里，並支援DC快充，只要45分鐘即可從10%充至80%。

底盤採前麥花臣與後多連桿懸吊設計，四輪通風碟煞搭配雙活塞卡鉗，強化行駛穩定性與制動力。全車系標配Suzuki Safety Support主動安全科技，包含DSBS II雙感知煞車輔助、全速域ACC與LKA車道維持系統，全面提升安全防護層級。

為何e Vitara能成為日本電動車市場的話題焦點？

e Vitara自發表以來在日本市場反應熱烈，並榮獲2026年度RJC汽車大賞特別獎。Suzuki表示，該車以準確的車格設定、優異的四驅性能與簡潔操作邏輯，呼應品牌「人人皆能輕鬆駕馭」的核心理念。

隨著e Vitara在台上市，Suzuki正式跨入純電SUV市場，為台灣電動車市場注入新的競爭動能。

