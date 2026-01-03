2026車展焦點4》中華三菱XForce上市！最低70萬有找 力拚全年銷售9千台

中華三菱（Mitsubishi）全新都會跨界休旅XForce於台北車展正式上市，宣布售價79.9萬元起，若搭配舊換新與貨物稅補助最低69.9萬元即可入手。中華三菱表示，新車預售以來接單已突破2,000台，拼全年銷售目標9,000台，企圖重返主流跨界SUV市場戰線。

跨界SUV銷售戰激烈 三菱以新世代平台突圍

隨著國內SUV市場滲透率逐漸成長，各品牌相繼推出中小型跨界車款，百萬級距競爭尤為激烈。中華三菱此次導入的XForce是 Mitsubishi Motors 全球戰略新世代產品，繼2023年於印尼首發後，已在東協、中南美、非洲及中東市場累積銷售逾6.2萬台，在新興市場表現穩定，顯示其產品定位與實用設計符合區域型消費趨勢。

日本三菱副社長中村達夫特地來台出席發表會，強調XForce在導入台灣前，開發團隊即針對「多雨氣候、狹窄巷道、山區路況」等條件進行調校與強化，並與中華三菱協同開發「專屬台規版」，體現品牌持續深耕在地市場的決心。

對中華三菱而言，Xforce不僅是產品線補位，更是品牌形象再造的關鍵起點。

從「品牌回歸」到「產品落地」 三菱新世代設計語彙上身

Mitsubishi近年重新聚焦「冒險精神與移動生活」的品牌核心，Xforce即為首款體現新世代語彙「Silky & Solid」的量產車。

車頭採品牌標誌性Dynamic Shield設計，結合分離式LED日行燈與立體前保桿造型；高腰線與寬輪拱勾勒出輕越野氣息，展現都會與戶外兼容的跨界性格。

台灣市場除推出冰魄藍、雪霧白、曜影黑與夜暮灰等車色外，特別開發「冰魄藍台灣限定色」，以雙色車頂設計突顯年輕與個性化導向。

主動安全升級、操控更在地化

全車系標配Level 2駕駛輔助系統，涵蓋ACC主動巡航、FCM煞車輔助、LKA車道維持等完整ADAS功能；同時針對台灣道路環境，導入4種行車模式（Normal／Wet／Mud／Gravel） 與AYC主動式彎道動態控制系統，強化濕滑與山區路面的穩定性。

XForce擁有222mm離地高度、21°進入角與 30.5°離去角，在都會SUV中屬高標準設定，讓駕駛能靈活應對各種地形。

空間與科技兼顧 貼近家庭與年輕族群需求

車長4,390mm、軸距2,650mm，車室以實用收納與乘坐舒適為主軸，後座支援4/2/4分離傾倒，靈活擴充行李空間；全車配置21處收納設計，並加大行李廂容積約50公升。

座艙採雙螢幕設計，10.25吋數位儀錶搭配12.3吋中控螢幕，支援無線Apple CarPlay／Android Auto；音響系統由Yamaha專業團隊調校，搭載8支高品質喇叭，主打沉浸式聲場體驗。

【Mitsubishi XForce建議售價】 •樂享版：79.9 萬元（舊換新後69.9萬元） •酷享版：82.9 萬元（舊換新後72.9萬元） •狂享版：84.2 萬元（舊換新後74.2萬元）

中華三菱表示，XForce將是品牌「回歸主流」的起點，藉由全球戰略車平台與在地化調校，重新連結台灣消費者對三菱的信任與情感，開啟更年輕化、智慧化的產品布局。

