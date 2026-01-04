2026車展焦點5》BMW M2 CS首度登台！配額12台、售價563萬元，還有哪些帥車？

在2026台北新車暨新能源車特展上，BMW總代理汎德帶著史上最強性能與最完整車系陣容登場，一次橫跨燃油與電能兩大戰線。從全球首度在台亮相、限量僅12台的高性能跑車BMW M2 CS，到全面進化的520i M Sport、致敬經典的320i Touring 50週年特仕車，再到新世代休旅X1 M Sport與純電旗艦iX、iX2，展現品牌在「極致性能」與「永續電能」之間的雙軌布局。

BMW M GmbH將旗下最受歡迎的緊湊性能車M2推向極致，全新BMW M2 CS（Competition Sport）以7分25.5秒的成績完成紐柏林北環單圈，刷新同級最速紀錄。M2 CS在台灣僅配額12台，售價563萬元。

BMW M2 CS在台灣僅配額12台，售價563萬元。（劉芯衣攝）

M2 CS搭載M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，最大輸出530匹馬力、66.3公斤米扭力，0至100 km／h加速僅3.8秒。在動力傳遞上，採用經強化的8速M Steptronic運動化自手排變速箱與主動式M差速器，讓後輪驅動特性更靈活、更具可控性。

外觀方面，M2 CS以擴張式水箱護罩、碳纖維前下擾流與後擾流板營造強烈戰鬥氣勢，車尾雙邊四出排氣管搭配專屬CS銘牌，辨識度極高；內裝延續極簡賽車風格，配置Alcantara麂皮包覆方向盤、M Carbon桶型座椅，並大量採用紅色縫線細節，凸顯「M精神」核心。

BMW同步展出共9款全新車型，涵蓋市場熱銷主力車款與下半年即將登場的全新特仕車型。（汎德提供）

不僅如此，現場也同步展出其他車款：

1、全新年式的520i M Sport

新款「飾光水箱護罩」在夜間點亮專屬光影，車室內配備雙前座通風座椅、Bowers & Wilkins頂級音響，並以黑色高光澤控制面板增添層次。

2、BMW 320i Touring 50週年特仕車

為紀念3系列誕生50週年，BMW推出限量版320i Touring 50週年特仕車。車型搭載M Performance Parts套件，從外觀套件到細節飾件皆延續賽道血統，也象徵BMW「駕馭之悅」精神的延續與傳承。

3、全新BMW X1 M Sport

定位年輕、動感的X1 M Sport以嶄新設計語彙和升級科技成為展場人氣王之一。車內配有 M跑車座椅、真皮多功能方向盤、黑色車頂內飾，並整合數位化操作介面，讓日常駕駛也能感受純粹的操控樂趣。

4、BMW iX與iX2

在純電市場，BMW持續穩居豪華品牌領先地位。由旗艦純電休旅iX領軍，結合跑格新作 iX2，展現從旗艦級到主流級距的完整電能佈局。

BMW表示，本屆展出陣容全面涵蓋品牌3大核心面向：性能、豪華與電能，表現出BMW在「駕馭之悅」與「永續創新」間的完美平衡。

