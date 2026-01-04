2026車展焦點6》南陽實業拼年販2.1萬輛！Palisade Calligraphy亮相，「季季有新車」計畫曝光

在2026台北新車暨新能源車大展上，Hyundai總代理三陽工業（2206）旗下南陽實業以「Hyundai Drives Beyond．現代驅動無界」為主題亮相，展現品牌從燃油、油電到純電與氫能的完整動力布局。

南陽實業也同步公布年度營運目標，2026年將挑戰銷售2.1萬輛。不過Custin目前平均交車期約1.5個月，純電小車Inster因預購熱烈，交期拉長至約4個月。

另外，南陽實業也公布2026年「一季一新車」的商品計畫，包含Inster在第一季開始交車、第二季發表Palisade 2.5T-Hybrid、第三季Staria 1.6T-Hybrid以及將在第四季推出全新國產車型。

多元動力戰略如何塑造品牌競爭力？

南陽實業表示，Hyundai的「驅動無界」象徵品牌在產品與動力策略的全面跨越，不僅涵蓋乘用與商用車級距，也兼顧高效燃油、渦輪油電、純電與氫能等多元動力。

放眼2030年，Hyundai汽車集團目標電動化車款年銷量達330萬輛，並計畫將油電車型擴增至18款以上，持續強化綠能產品陣容。

南陽實業公布2026年「一季一新車」的商品計畫。（劉芯衣攝）

為何Hyundai能以燃油車維持市場主力？

呼應「驅動無界」主軸，Hyundai展區匯集品牌全動能車型。燃油陣容包括以輕奢風格吸引都會族群的Venue Boutique、主打高性價比的Mufasa、全球銷售破千萬台的Tucson L，以及連續三年榮獲「車訊風雲獎」最佳國產中大型MPV的Custin，展現從通勤到家庭用車的完整覆蓋。

油電科技能否成為品牌升級關鍵？

油電系列被視為2026年成長主力。Tucson L油電版兼顧性能與節能，Santa Fe Calligraphy則以豪華與舒適為訴求，進攻高端家庭市場。

值得注意的是，旗艦休旅Palisade Calligraphy同場亮相，採新世代2.5T Hybrid動力系統，結合54kW電動馬達輸出334匹綜效馬力，並以頂級內裝與雕塑感設計重塑家庭旗艦標準。

Inster與Ioniq 5 N將如何定義電動化新高度？

純電領域方面，Inster以靈巧車格與鮮明個性鎖定都會族群，預計成為品牌2026年電動化推廣關鍵。高性能電動跑旅Ioniq 5 N同步展出，承襲N品牌賽道基因與駕馭科技，兼具極致動力輸出與操控樂趣，展現Hyundai在電動化技術領域的深厚底氣。

南陽實業如何在電動化浪潮中穩健成長？

南陽實業指出，2026年將是Hyundai在台品牌升級與電動化布局的轉折點。隨著多元動力技術同步導入與新世代車款陸續上市，品牌銷售結構將持續優化，推動整體市占穩健成長。

