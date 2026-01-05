2026車展焦點7》裕日車全新休旅Qashqai現身 展期總訂單破350張

2026台北新車暨新能源車大展於昨（4）日落幕，裕日車（2227）以電驅科技為核心，展出Formula E電動方程式冠軍賽車Nissan Formula E GEN3 Evo與全新跨界休旅Nissan Qashqai。在開展前，裕日車也宣布啟動「Re-shaping品牌啟動計畫」，設定3年發展藍圖：2026年回歸基本、2027年穩定成長、2028年重返榮耀，展現品牌重新出發的決心。



據統計，裕日車展期內創造現場接單共150張、全國訂單達350張的熱銷佳績。

台灣車市明年會比今年好嗎？

裕日車總經理姚振祥表示，Nissan品牌在台深耕近70年，未來將落實3大品牌DNA：「電駆の革新」、「心技の先進」與「進化の信頼」，藉由技術創新與服務升級強化品牌體質。他預估，2026年台灣新車掛牌數可望達42萬輛，較2025年小幅成長，反映車市逐步回溫。

裕日車為何押寶美規車？導入時程將如何布局？

針對產品策略，姚振祥透露，裕日車正評估導入美規車可行性，視政府關稅政策定案時程而定，預計最快2027年起陸續導入，以滿足市場對中大型SUV與性能車款的需求。裕日車副總經理李昌益指出，公司將持續導入新車款並升級經銷據點，打造「精緻文化與科技品牌」的新Nissan形象。

全新Qashqai首度登台亮相，被視為關鍵戰略車款。（劉芯衣攝）

財報回溫代表營運翻身契機嗎？

在財務方面，裕日車第三季EPS達0.82元，成功轉虧為盈，主要受惠於東風日產新能源車熱銷與轉投資收益改善。旗下Nissan N7自4月上市以來累計銷售3.8萬輛，推升業外收支累計前3季達4億元。裕日車指出，今年銷量將落在谷底，2026年有望隨品牌重整與新車導入逐步回升。

Formula E冠軍技術如何轉化為日常駕馭？

本屆車展Nissan展出Formula E冠軍賽車「Nissan Formula E GEN3 Evo」，以極致性能展現品牌技術實力，最高時速可達322公里、0至100公里加速僅1.86秒，比F1賽車快30%，並搭載e-4ORCE全時四驅與高效能電池管理系統。裕日車指出，這些技術正逐步轉化應用於量產車，成為未來Nissan電動車核心競爭力。

全新Qashqai能否成為Nissan的市場轉捩點？

值得注意的是，首度登台亮相的全新Qashqai，搭載第3代e-POWER動力系統與5合1模組化單元，引擎熱效率高達42%，油耗提升10.7%，電動馬達輸出達151kW，支援EV與e-Pedal單踏板模式，並強化車體剛性與NVH靜音工程，結合歐系操控與日系工藝，被視為Nissan轉型後的關鍵戰略車款。



