2026農曆新年必收！LINE Bank胸毛公寓推招財貼圖

LINE_Bank春節前推出16款靜態貼圖「胸毛公寓的猴子朋友_限定款：招財加持版」，即日起加入LINE_Bank官方帳號可免費下載使用180天。（LINE_Bank提供）

記者陳建興／台北報導

農曆新年倒數計時中，LINE Bank（連線商業銀行）3日宣布與LINE原創貼圖知名創作者「胸毛公寓」的猴子朋友，春節前推出16款靜態貼圖「胸毛公寓的猴子朋友 限定款：招財加持版」，針對大家過年最需要的「招財、拜年、轉帳」情境設計，即日起加入LINE Bank官方帳號可免費下載使用180天，讓你在傳送祝福時金句連連、誠意十足！

亮點一：最頂的拜年態度！「財富自由」傳起來

「財富自由」、「馬上爆富」：大年初一與其傳罐頭文字不如用最直白的貼圖祝福！根據LINE貼圖數據觀察，「大年初一」是全台用戶傳送貼圖最頻繁的時刻，秉持讓「日常金融」體驗更有趣的LINE Bank，讓民眾送祝福像在發紅包。

亮點二：轉帳收錢不再尷尬！優雅完成日常轉帳

「請收下」：除夕發紅包、聚餐分帳或是日常轉帳給親友時最實用。

「錢錢入帳」：確認收到款項，一張圖勝過千言萬語。用優雅、省話的方式完成溝通，是省話一族的救星。

亮點三：萬用基本款，長輩平輩都好用

「謝謝」、「OK唷」、「愛心」、「收到」及「讚」：高頻率萬用基本款貼圖，滿足用戶的所有社交需求，讓你忙碌時也能一秒回覆訊息。

插畫家「胸毛公寓」其原創角色「野生喵喵怪」人氣一直居高不下，在2024、2025連續兩年強勢奪下LINE貼圖原創貼圖榜第二名，這次為慶祝農曆新年，特別邀約野生喵喵怪的猴子朋友搶占民眾對話框。2026/2/3起，只要將LINE Bank官方帳號加為好友，即可免費下載期間限定的新年貼圖，讓「胸毛公寓的猴子朋友」幫助LINE Bank好友們在新的一年熱鬧招財！