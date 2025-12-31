2026迎曙光！第一道在花蓮柏南山 平地最早日出在鵝鑾鼻燈塔

告別2025年，迎接2026年的第一道曙光將在花蓮柏南山於6點03分46秒出現，同時也是全台最早日出地點。不過，受強烈大陸冷氣團影響，新竹以北、花蓮以北及恆春半島地區看到曙光的機率較低，元旦起溫度將一路下降，最低溫可能僅有7度，高山地區更有機會降雪。平地最早日出地點為屏東鵝鑾鼻燈塔，時間是6點34分，而離島則是蘭嶼的6點29分。民眾在迎接新年曙光之際，需特別留意保暖。

2025年因雲層厚，曙光並未出現，2026年第一道曙光將在花蓮柏南山出現。（圖／TVBS）

根據台北天文館資料，2026年元旦的第一道曙光將出現在海拔3443公尺的花蓮柏南山，時間為6點03分46秒，也是全台最早日出地點，日出時間為6點28分。由於柏南山海拔較高，民眾可選擇前往屏東鵝鑾鼻燈塔觀賞，該處為台灣平地最早日出地點，時間是6點34分。離島地區則可在蘭嶼欣賞6點29分的日出美景。然而，受到天氣影響，新竹以北、花蓮以北及恆春半島等地區因氣溫轉涼且水氣偏多，看到曙光的機會非常低。相較之下，中南部地區預計為晴時多雲的好天氣，若雲層出現破口，有較高機率能觀賞到曙光。

中央氣象局預報員技正謝佩芸表示，1月1日開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫將明顯下降。她強調，1月2日週五各地氣溫會明顯降低，尤其到週六清晨將是最寒冷的時段。週五在海拔1500至2000公尺的高山地區，如拉拉山、太平山等，都有機會降雪。到週日時，氣溫將逐漸回升，但下週一開始又有新一波冷氣團報到。面對這波入冬以來最強冷氣團，民眾出門賞曙光時務必注意保暖，並留意天氣變化。

