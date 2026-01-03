2026迎百貨密集開幕潮 專家：指標商場加速商圈洗牌

（中央社記者何秀玲台北3日電）據購物中心情報站資料，2026年全台將開出逾10家大型購物商場，包括遠東Garden City全區開幕、台中漢神洲際購物廣場、高雄LaLaport等。專家指，2025年百貨營運持平，2026年將迎一波密集百貨開幕潮，隨著指標性商場開出，看好帶動整體業績向上，將加速商圈洗牌。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯曾表示，2025年百貨經營辛苦，不過在遠東Garden City大巨蛋店挹注，加上大巨蛋舉辦球賽、演唱會，帶動可觀人潮，SOGO表現優於整體百貨，遠東Garden City預計2026年夏天全區開幕；其中B區全棟百貨，預計在2026年3月下旬開幕；C區部分區域包括5家大型特色店，預計2026年夏天開幕。

她並指出，Garden City全年營收目標估新台幣100億元，將於2027年完整顯現。

2026年另一家備受矚目百貨，是總投資破新台幣百億元的台中「漢神洲際購物廣場」，為漢神首度跨出高雄所擴展全新據點。漢神表示，看好中台灣消費動能，也鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，因此選擇進駐具發展潛力的北屯區，將是北台中區域首座大型購物商場，預計於2026年開幕。

而台灣三井不動產積極布局台灣市場，2025年12月宣布在高雄鳳山興建全台第3座LaLaport購物中心。三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司總經理鎌迫俊大接受媒體聯訪時表示，最快可望於2026年底、最慢為2027年第1季開幕，實際時程仍須視相關執照進度而定。

此外，台灣三井不動產也宣布，位於高鐵台南站旁的台南三井二期Outlet，將於2026年春天竣工，未來將引進居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電及餐飲品牌等，擴大南台灣布局。

中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋接受中央社記者採訪時表示，2025年百貨市場整體表現持平，但看好「2026年會比2025年好」。他指出，雖然百貨家數增加，看似增加競爭，不過只要是具指標性的購物中心，仍會帶動整體業績成長，對產業氛圍而言是加分發展，實際受影響較大的反而是沿街型店面。

蔡明璋進一步分析，以指標商場Garden City來說，位於大巨蛋，也因位在信義計畫區與東區商圈之間，並結合松山文創園區，整體氛圍具高度吸引力。他說，隨2026年Garden City全區開出，整體商業與文創氛圍將與信義計畫區形成區隔，「喜歡精品與時尚的消費者就去信義區，喜歡文創藝術和綠地空間就會去大巨蛋，兩區風格已分隔的很清楚。」他說。

至於東區商圈，他指出，近年已逐漸轉型為日式生活風格，巷弄內聚集不少居酒屋、炭烤店、餐酒館與酒吧，主要客群為年輕白領族群。

蔡明璋說，大巨蛋假日舉辦賽事與演唱會，往往吸引全台人潮以及觀光客，將成為串連東區和信義區兩大商圈的關鍵樞紐。「過去東區與信義區存在斷層，未來三地方將形成不同風格商業環境，又能彼此串接，看似是競合關係，卻能彼此加分。」

而台中指標商場漢神洲際購物廣場，蔡明璋說，漢神在高雄以精品經營見長，但跨越濁水溪後進軍台中，將面臨全台店王與店后、台中新光三越與台中大遠百等2大強勁對手，兩家都位於具地點優勢的核心商圈台中七期，甚至囊括周圍五縣市的客群。

相較之下，漢神洲際位於北屯區，消費力尚待培養，雖有洲際棒球場加持、商場規模具潛力，整體商業氛圍還需時間醞釀。（編輯：翟思嘉）1150103