2026迪士尼郵輪新加坡啟航！鐵粉搶先筆記，行前準備、船上熱門活動……最完整攻略一次看 | Women's Health

準備好踏上最夢幻的郵輪旅程了嗎？這艘集結了迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰主題的移動式度假村，終於等到2026年迪士尼探險號郵輪（Disney Adventure）即將從新加坡啟航，展開亞洲首次航程。各位鐵粉們快來搶先做好行前功課，讓這趟郵輪旅行可以收穫更多快樂魔法！

行前準備

至少提前一天抵達

為了避免意外打亂這一趟夢幻假期，最關鍵的準備工作是建議提前一天就飛抵新加坡。購買開船當天的機票風險極高，雖然登船時間為中午12點至下午4點，但若遇上延誤恐導致無法登船。

下載迪士尼郵輪App

在迪士尼郵輪上App就是你的最佳夥伴，無論是預訂餐廳或活動、查看每日活動表與餐廳菜單、查詢甲板地圖、與船上同行者傳訊息……等都可以在迪士尼郵輪App中完成，建議於登船前就先利用個人手機網路先下載Disney Cruise Line Navigator APP。

預訂熱門活動

部分在迪士尼郵輪上的熱門活動會開放登船前就預訂，做好準備先預約起來就能讓這趟旅程更加豐富。另外若是Concierge禮賓房的賓客，航行前130天可透過Email或電話與禮賓專屬團隊聯繫，或直接透過Disney Cruise Line APP預定。首次搭乘迪士尼郵輪的乘客則是75天前可以透過APP預定，如果本身是迪士尼郵輪的會員，則又有不同的預定開放時間，如果不想錯過船上精彩體驗，務必要在出發前做好功課。

必用物放隨身行李

因為郵輪的載運量大，因此一般來說托運行李可能要到下午五點後才會陸續送達房間，所以建議登船後就會需要的物品放置在隨身行李中，像是藥品、重要文件……或是一登船就想直奔水上樂園的泳衣。

自備簽名本&筆

在參加郵輪上的迪士尼朋友見面會時，和在樂園一樣可以拿簽名本請迪士尼角色為你簽名，迪士尼角色也會不定時出沒在郵輪的各處，希望蒐集珍貴簽名的話就別忘自備簽名本和筆上船。

主題房型

迪士尼郵輪的房型設計充滿童趣與魔法氛圍，從 小美人魚、海底總動員、阿拉丁……到蜘蛛人、鋼鐵人、雷神索爾等角色主題一應俱全，旅客可依照個人喜好與預算選擇適合的房型；出發前不妨先查詢入住的房號，了解所屬的主題風格。郵輪亦提供多樣房型選擇，包含內艙房、海景房、陽台房，以及禮賓艙房與套房，滿足不同旅客的住宿需求。

*Tips：若容易暈船，建議避開船頭與船尾的艙房；而鄰近電梯的房間雖然進出較為方便，但相對人流較多，環境也可能較為吵雜，可依個人需求與偏好自行評估選擇。

各層設施分布

Deck 5

娛樂：Walt Disney Theatre迪士尼劇院

餐飲：Tiana's Bayou Lounge公主與青蛙主題酒廊

餐飲：Animator's Palate餐廳

商店：World of Disney商店 （銷售新加坡限定主題商品）

Deck 6

主題場景：城市廣場

娛樂：Marvel Style Studio漫威造型工作室

餐飲：Enchanted Summer魔法夏日餐廳

餐飲：Buccaneer Bar海盜酒吧（成人限定）

餐飲：Spellbound酒廊

餐飲：航海家俱樂部餐廳（船長晚宴舉辦地點）

Deck 7

主題場景：舊金山大街 大英雄天團主題

娛樂：D Lounge（內有私人卡拉OK包廂）

娛樂：青少年俱樂部 Edge（11-14歲限定）、Vibe（14-17歲限定）

娛樂：Baymax Cinemas（電影院）

商店：Bibbidi Bobbidi Boutique（3-12歲變裝體驗）

商店：Diamonds and Wishes商店

商店：Duffy and Friends商店

商店：National Geographic商店

餐飲：Alley Cat Cafe

Deck 8

娛樂：米奇米妮船長甲板

娛樂：Disney Oceanear Club海洋探險家俱樂部（3-10歲限定）

娛樂：Fairytale Hall童話大廳

娛樂：Marvel WEB Workshop

娛樂：Andy’s Toy Box（遊樂場）

娛樂：Walt Disney Imagineering Lab迪士尼想像工程實驗室

餐飲：Hollywood Spotlight Club Restaurant 餐廳

其他：”It’s a small world” Nursery（6個月至3歲孩童托嬰中心）

Deck 9

餐飲：Animator's Table餐廳

其他：醫療中心

Deck 10

主題場景：迪士尼想像花園、迪士尼探索礁區、Wayfinder Bay海洋奇緣主題

娛樂：健身中心 & Infinite Bliss SPA （需額外收費）

餐飲：Mike and Sulley’s Flavors of Asia（付費餐廳）

餐飲：Palo Trattoria（付費餐廳）

餐飲：Mowgli’s Eatery餐廳

餐飲：Gramma Tala’s Kitchen餐廳

餐飲：Bewitching Boba and Brews酒吧

餐飲：Stitch’s Ohana Grill餐廳

餐飲：Wayfinder Bar酒吧

商店：Treasures Untold商店

Deck 11

商店：Castle Collection商店

餐飲：Garden Bar

Deck 16

其他：Fairytale Fresh Laundry（洗衣中心）

Deck 17

主題場景：玩具總動員水上樂園

餐飲：Pixar Market Restaurant餐廳

餐飲：Bounce and Hops、Pizza Planet、Wheezy’s Freezies、Market Bar 等披薩飲品店

娛樂：Woody & Jessie’s Wild Slide（戲水區）

娛樂：Flying Saucer Splash Zone（戲水區）

娛樂：Toy Story Splash Pad（戲水區）

娛樂：Concierge Lounge（禮賓房客專用）

商店：Place Treasures（禮賓房客專用）

商店：3 Wishes 鐘錶店（禮賓房客專用）

Deck 18

主題場景：漫威登陸區 樂園設施

娛樂：無邊際泳池&無限酒吧

娛樂：Groot Galaxy Spin（遊樂設施）

娛樂：Pym Quantum Racers（遊樂設施）

其他：Opulence Spa & 健身中心（禮賓房客專用）

Deck 19

主題場景：玩具總動員水上樂園

娛樂：Woody and Jessie's Wild Slide（滑水道）

娛樂：Ironcycle Test Run(雲霄飛車)

餐飲：Concierge 日光甲板餐廳（禮賓房客專用）

娛樂：Concierge 日光甲板&泳池（禮賓房客專用）

*細節設施分布圖可至官方網站查詢。

聰明消費避免額外費用

手機開啟飛航模式

建議於登船前先下載 迪士尼郵輪Disney Cruise Line Navigator APP，並在船上開啟飛航模式，以降低被收取高額海上漫遊費的風險。郵輪提供的免費 Wi-Fi僅限於App內功能使用，例如預約船上活動、瀏覽餐廳菜單等；若有其他上網需求，可於登船後透過App購買付費網路方案。

攜帶旅遊常備藥

雖然迪士尼探險號郵輪上設有醫療中心，仍建議出發前自行準備暈船藥、止痛藥、綜合感冒藥、蚊蟲叮咬藥膏、OK繃、痠痛藥膏等個人慣用藥品，以備不時之需，讓旅程更加安心。

自備環保杯取水

除了三餐時段如果想要喝水時，可以至郵輪上24小時免費供應蘇打水、咖啡、茶和熱水的區域取用，如果自備環保杯登船的話就能更方便取水隨身喝。

精選需額外付費項目

在迪士尼探險號郵輪上絕大多數餐飲選擇已包含於船票費用中，無需額外付費；不過航程中仍設有部分需另行付費的服務與體驗項目，包括Palo Trattoria與Mike & Sulley’s亞洲風味兩間收費餐廳、限定品酒會、私人卡啦OK包廂服務、皇家茶會（適用年齡為3-12歲）、漫威英雄變裝體驗（3歲以上）、Bibbidi Bobbidi變裝體驗（3-12 歲）、6個月至3歲的托嬰中心服務，以及船上攝影方案、健身課程與SPA療程等；此外，酒精類飲品亦需另行付費。

Women's Health美力圈SAY

透過這份行前攻略為迪士尼探險號郵輪之旅做好萬全準備！

⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看

立即加入好友

