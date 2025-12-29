2026追劇／安海瑟薇造型師攪動比佛利、「鐵血女船長」怒開除遊艇雷包

【緯來新聞網】還有什麼比看貴婦炫富更精彩？全新第 15 季的《比佛利山貴婦的真實生活》（The Real Housewives of Beverly Hills）被外媒譽為「最動盪的一季」。本季最大亮點莫過於好萊塢傳奇造型師Rachel Zoe正式加盟！這位曾一手打造安海瑟薇（Anne Hathaway）等影后經典紅毯造型的時尚女魔頭，將如何攪動名媛圈？當派對上的香檳換成了火藥味，這場真人演出的「上流戰爭」絕對比影集更辛辣。



《比佛利山貴婦的真實生活》核心成員Kyle Richards與Dorit Kemsley雙雙面臨豪門婚變，昔日恩愛的夫妻將在鏡頭前上演真實的離婚攻防戰，為了贍養費與名聲，昔日姐妹淘隨時可能翻臉不認人。

全新第 15 季的《比佛利山貴婦的真實生活》。（圖／杰德影音提供）

熱播全球的《海上私生活第 10 季：地中海篇》（Below Deck Mediterranean）同步登場，本季由台灣觀眾最熟悉的「鐵血女船長」Captain Sandy領軍，並找回人氣最高的Aesha Scott擔任首席管家。



看似夢幻的超級遊艇之旅，背後卻是失控的災難現場。本季首組賓客便豪擲高達3萬 歐元（約台幣 110 萬元）的天價小費，但這筆錢並不好賺！除了要應付奧客半夜指定「四川雞」、甚至發生「主菜被船員吃掉」的荒謬事件，狹窄的船員艙內更爆發多角戀情。面對工作出包與私生活失控，Captain Sandy罕見動怒直接開除兩人，並撂下狠話：「誰再出包，現在就滾下船！」

熱播全球的《海上私生活第 10 季：地中海篇》。（圖／杰德影音提供）

除了名媛內鬥與遊艇秘辛，週三夜晚將轉向冷靜與理性。真實犯罪紀錄片影集《非自然死亡》第 6 季 (Accident, Suicide, Or Murder S6)，每集聚焦一起疑點重重的死亡案件。透過警方第一手調查資料、關鍵法醫證據與人物訪談，重新檢視究竟是意外、自殺還是預謀謀殺？在深夜 22:30，帶領觀眾穿透謊言，尋找被掩蓋的真相。

