2026這張卡大爆發？網傳靠4大隱藏功能「玩遍全台」 各地折扣規定一覽

2026年不少新制度上路，繼日前傳出春節發放1.2萬元津貼後，近日再有影片宣稱2026年起敬老卡「功能大爆發」，除了搭公車外，還能用來搭火車到外縣市、搭計程車、付掛號費、付運動中心入場費等4個隱藏功能，可以讓長輩玩遍全台。對此，台灣事實查核中心對此發布調查報告。

調查報告顯示，針對網傳2026年「敬老卡功能大爆發」，事實查核中心指出，全台各縣市65歲以上民眾均可申請敬老卡，享受各項優惠，然而各縣市福利項目不同，並無全國一致規定，可洽詢各地社會局或上官網查看。影片聲稱今年中央針對敬老卡友統一新政策，如交通部整合台鐵、衛福部要求折抵掛號費等，均為須購說法。

敬老卡功能行之有年 各縣市規定不一

所謂敬老卡的4項隱藏功能，事實查核中心指出，多為早已推動的項目，並非今年新政策，但各縣市有所差異。​「搭台鐵到外縣市」方面，2023年起就有部分縣市能使用敬老卡搭乘台鐵到其他縣市，目前擴展到14個縣市，並非新規定也不是全國適用，另在影片中也有部分規定錯誤，如台北到宜蘭，可用敬老卡點數可扣抵200元火車票，但北市敬老卡最多只能扣抵150元。

計程車扣抵方面，查核中心表示，使用敬老卡搭小黃通常都有單程扣抵上限，如高雄折抵50點、桃園能扣抵72點等，沒有統一的規定，影片稱2026年起各地調高額度，雙北市確實在今年將點數由65點提升到85點，但並非全國一致，如以台中市為例，今年仍仍維持單趟85點。掛號費方面，仍維持部分縣市扣抵，如台中市50點，但桃園、高雄等則仍無法扣抵，另新北市則從今年才開始扣抵（50點）。

另在運動中心入場費方面，同上述並非2026年新政策，且各縣市福利規定不同。調查報告總結，網傳影片可能由AI生成，並非可信的消息來源。此外內容夾雜錯誤訊息，該頻道過去也曾宣稱政府春節發放12000元補助、「隱藏神票」幾百元5天無限制搭乘台鐵、長輩搭台鐵5大福利等，查核中心均已查證為AI生成的錯誤訊息。

