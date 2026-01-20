2026這縣市敬老卡升級4大福利！每月爽領600元 泡湯、看病、搭計程車都能用

台北市65歲以上長者人數已突破58萬人，占總人口近四分之一，成為全國老人人口比例最高的城市。面對超高齡社會的挑戰，台北市政府社會局宣布多項敬老卡升級方案，包括點數加碼、擴大使用範圍，以及新增醫療院所扣抵服務，預計將有70萬名長者及身心障礙者受惠。

敬老愛心卡點數115年7月起加碼至600點

台北市政府社會局表示，將自115年7月起，敬老愛心卡升級，每月補助點數由480點加碼至600點。截至114年9月底，台北市老人人口已達58萬3,807人，占總人口23.9%，為鼓勵長者多外出活動並有效運用敬老卡點數，北市率全台各縣市之先，陸續擴大敬老卡使用範圍，包括開放台鐵擴大站點並提高補助、增加桃園機場捷運、輕軌、100多條國道客運路線及場館。

廣告 廣告

此外，自115年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，也將從原本65點提高至85點，期待長輩能增加使用，快樂出行。目前敬老卡點數可在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最。

看更多：2026年出門必知！高齡者最高領3.6萬獎勵金 YouBik少1動作不能借

敬老卡扣抵門診掛號費對象擴及一般長者

過去一年僅有北市中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼之長者，可以持台北市敬老卡點數，扣抵北市七處市立聯合醫院門診掛號費。

社會局長姚淑文表示，市府向來積極關心及推動長者福利，且市議會多名議員從上會期到本會期持續爭取擴大受益範圍至一般長者。經實施約一年，觀察長者使用狀況，並審慎評估長者使用需求及財政永續精神，為了讓更多長者受惠，預計自115年1月起，將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣點50點。

看更多：明年70歲以上繳回駕照 2年有機會最高拿3萬6000元

台北市敬老卡使用範圍

大台北市區公車：每段次搭乘扣8點。若剩餘點數不足夠支付當趟車資，全額改以票卡內儲值金支付。 台鐵：起訖站其中一站需為台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內車站，越站時仍可使用點數。可搭乘列車：區間車、區間快車、莒光號及推拉式自強號。惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他國營台灣鐵路股份有限公司指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。 公路客運、國道客運：依里程遠近扣點。 YouBike：於台北市境內租借YouBike2.0才可使用點數支付，前30分鐘免費。未滿4小時，每30分鐘扣10點。超過4小時未滿8小時，每30分鐘扣20點。超過8小時，每30分鐘扣40點。 雙層觀光巴士：每趟車資扣50點，其餘車資由卡片自行儲值金支付。 淡海輕軌：每次搭乘單程票價4折後，依里程遠近扣8點、10點或12點。 安坑輕軌：每次搭乘單程票價4折後，依里程遠近扣8點或10點。 桃園機場捷運：單趟最高扣30點。 台北捷運：每次搭乘單程票價4折後，依里程遠近扣8點至26點。​ 台北市運動中心：各場館游泳池每次使用扣50點。健身房每小時扣25點，上限2小時。四項球類場地租借（桌球、羽球、撞球及壁球）每人每次使用扣50點，可以多人同時租借扣點。單次銀髮課程每次使用扣50點。 台北市立聯合醫院：台北市立聯合醫院7大院區及14處院外門診部（不含台北市立聯合醫院附設精神科門診）自115年1月2日起門診掛號費每次使用最高扣抵50點。 敬老愛心車隊計程車：目前單趟次車資扣65點，2月起單趟次車資扣抵金額提高至85點，超過車資由卡片自行儲值金支付。需有足夠支付該趟車資之儲值金，且先撥打台北市敬老愛心車隊智慧型叫車轉接系統免付費專線0800-055850或手機付費直撥55850，確保該車輛可使用服務。 扣點可泡溫泉：今年農曆年前公布使用範圍，預計先以大眾池為主。

看更多：財政部釋放大利多！9大措施全民受惠 減稅、免稅加優惠超有感

市府積極洽談溫泉業者盼納入敬老卡場館

隨著天氣逐漸轉涼，泡溫泉成為長輩休養生息、強身健體的重要選擇，更能促進血液循環、舒緩疲勞。社會局目前正積極洽談台北市的合法溫泉業者，目標在今年冬天能夠順利成行。姚淑文指出，目前先以大眾池配合的業者為第一波試辦，希望有機會將溫泉場館納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館，讓長者感受溫泉療癒，更能促進地方產業，與在地溫泉業者一起創造雙贏。

看更多：這縣市補助再加碼！全台最高補助4.4萬元 青壯、婦幼都有份

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／台北市政府社會局

更多健康2.0報導

煮麵水狂溢超崩潰？加1物秒解「撲鍋危機」3招告別爐台髒亂

「他很討厭！」心理師揭孩子討厭人真相 掌握3關鍵建立健康人際互動

廚房流理台飄出異臭味？清潔也無效？美國專家分享解決妙方 30秒就好了



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章