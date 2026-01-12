2026這資產不再大多頭，您跟上了嗎？
美元，過去這位金融界的「大哥」，近年來表現有點氣虛。全球資金正在問：「下一步要去哪裡？」而答案，正悄悄指向「非美元資產」。
從川普的政策翻轉、聯準會的降息節奏，到各國央行的「去美元化」布局，市場風向早就轉變。美元長期強勢的故事正在被改寫，取而代之的，是一場「非美元資產」的全新機會賽局。
一、美元不再一枝獨秀：從「美國例外」到「全球分散」
曾幾何時，「All in 美元」是投資人的舒適圈。但如今，美國的高赤字、高債務與多變的川普政策，讓市場信心出現鬆動。富蘭克林證券投顧表示，美國例外論逐漸失效，而聯準會的降息更削弱了美元利差優勢。再加上歐洲與亞洲各國積極強化財政紀律、提升貨幣獨立性，美元的霸權地位顯得有些搖晃。
國際貨幣基金(IMF)數據顯示，全球外匯儲備中美元佔比已降至 30年新低，多國央行選擇分散布局，這可不是一時的心血來潮，而是長線趨勢。所以，投資人若還抱著「美元永遠大多頭」的信念，恐怕得重新檢視投資組合的抗震力了。
二、「非美元資產」崛起：債、匯、股聯手的機會
弱勢美元環境下，「非美元資產」不只是避險選項，而是新的增長引擎。富蘭克林證券投顧觀察到，近年以來新興市場公債與股票漲勢明顯領先成熟市場。原因有三：
貨幣升值紅利：美元貶值讓新興國家貨幣強勢反彈，增加投資當地公債優勢。
高殖利率吸引力：在聯準會陷於關稅高通膨的降息糾結時，過去長期飽受高通膨所苦的拉丁美洲央行早已採取積極行動控制通膨。此外，拉美與亞洲多國早於美國升息、控制通膨，如今提供相當具吸引人的高實質利率機會。
結構性改革助攻：許多新興市場政府積極整頓財政、推動產業升級，提升長期競爭力。去年在美國例外論受到質疑的風氣中，基本面體質轉佳的新興國家債匯市重拾國際投資資金青睞。
這樣的組合，讓「非美元資產」不僅是防禦，更可能是成長新主軸。
三、富蘭克林三本柱：掌握非美浪潮的黃金打擊陣容
說到「非美元資產攻略」，富蘭克林的三檔強棒基金，堪稱黃金三角陣。三者定位不同、策略互補，幫投資人尋找穩中求進的機會。
表一：富蘭克林黃金打擊陣容
打擊第1棒的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)主攻新興國家當地公債，績效表現突出。(詳如圖一，理柏資訊，截至2025/12/31)
經理團隊相當擅長找尋高殖利率主權債的機會，截至11月底之基金持債到期殖利率達11.86% *(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。*註：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。)適合欲爭取高債息收益機會的積極型投資人。
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人麥可．哈森泰博分析，美元評價偏高、財政與經常帳雙赤字、聯準會降息循環，這些都不利美元中期走勢。也為巴西、墨西哥、印度、南非等具高殖利率與穩健財政的新興市場公債，將成為潛在贏家。
各大投行仍普遍認為美元長貶壓力還在。利空包括：聯準會將繼續降息，美元利差優勢消減，且高關稅將損及美國經濟、美國政府關門亦突顯財政問題沈重。放眼全球，還有很多比美國公債更好的機會，建議手頭上美元資產已多的投資人，可留意這波當地債資產的進場機會，爭取賺匯差的收益空間。
圖一：富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)績效表現
若你想一次參與新興市場的股與債，那你可不要錯過第2棒打擊的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)。基金聚焦AI與科技、消費、產業整合及可持續性的未來四大主題投資，主要持股包括台積電、三星電子與 SK 海力士等 AI 產業龍頭(本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)，各期間績效表現在五檔同類基金中均為第一。(基金績效見圖二)
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)的漲升動能也相當受債券部位挹注。基金債券部位鎖定具轉機題材與匯差潛力的新興國家公債，形成收益「多重緩衝」。搭配 AI 與科技題材的爆發力，這檔基金就像在穩健底盤上加了渦輪引擎。(基金過去績效不代表未來績效之保證)
基金主要因為配置於具高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債，在美國貿易與關稅政策風險下，多國積極推動財政整頓與結構改革，強化基本面，包含債券本身價格走勢、債息收入甚至匯兌收益對績效的貢獻均不容小覷，也讓該檔基金與同類基金相比之下更具特色。(基金過去績效不代表未來績效之保證)
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人伽坦．賽加爾預期新興市場股票今年表現超越成熟市場，長期獲利成長的驅動因素仍然存在，此外資金流向美國以外地區的轉變也挹注並強化新興市場國家估值回升的機會。
圖二：富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)績效表現
若是想降低美元曝險、同時廣納更多債券標的、掌握全球債市脈動，則可以考慮打擊第3棒的富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。該基金配置於全球當地公債，成熟國家與新興市場各約一半，由於美歐日核心工業國政府債務高或殖利率過低，基金於工業國配置較多的是財政和貨幣政策嚴謹的澳洲與挪威公債。截至10月底之持債平均到期殖利率6.29%**，美元部位僅10.37%，相當程度可受惠美元貶值，以及全球多數央行降息的有利環境。(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。**註：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。)
若是想降低美元曝險、同時廣納更多債券標的、掌握全球債市脈動，則可以考慮打擊第3棒的富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。該基金配置於全球當地公債，成熟國家與新興市場各約一半，由於美歐日核心工業國政府債務高或殖利率過低，基金於工業國配置較多的是財政和貨幣政策嚴謹的澳洲與挪威公債。截至11月底之持債平均到期殖利率6.53%**，美元部位僅11.5%，相當程度可受惠美元貶值，以及全球多數央行降息的有利環境。(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。**註：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。)
四、美元的下一站？走弱趨勢仍未止息
雖然美元近期偶有反彈（像是受日圓、歐元短線貶值影響），但主流投行仍普遍看淡。市場預期聯準會降息將持續、利差優勢消退，加上美國高關稅與財政爭議，美元長期貶值的壓力仍大。這對持有美元資產的投資人而言，是提醒也是契機：該讓投資組合變得「更國際」了。
五、總結：用非美元資產平衡風險、開啟收益新視野
富蘭克林證券投顧建議，面對不確定的全球局勢，應採取「多元、分散」的資產配置策略：
💠 主軸思維：減碼美元，增持非美貨幣計價資產
📈 債券布局：以新興國家固定收益型基金、全球債券型基金為防守核心
💹 增值潛能：透過新興市場平衡型基金參與股債雙行情
⚖️ 風險控管：三種類型基金互補性高，既能分散匯率風險，也兼顧收益機會
弱勢美元的時代，正是考驗投資人眼光的時刻。不必猜美元跌到哪裡，而是該問：當美元跌時，誰在漲？ 答案就在非美元資產，就讓富蘭克林幫您掌握住這波趨勢。
（本文為富蘭克林證券投顧行銷資訊）
