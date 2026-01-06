2026連任釋利多 蔣萬安宣布北市國中小營養午餐全面免費

蔣萬安宣布北市國中小營養午餐全面免費政策利多。資料照 台北市政府提供



爭取連任的台北市長蔣萬安今（6日）藉市政會議作出以下三點重大政策裁示，首先，台北市國中小營養午餐將全面免費，今年起實施；其次，推出教育革新三箭；第三，北市敬老卡功能升級。

蔣萬安表示，面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，他藉由今天市政會議，宣布幾項重要政策。第一，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。

他說，對於孩子的營養政策，始終堅持再苦不能苦孩子，所以2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，北市就決定中央不做，台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安說，鮮奶只是第一步，而今天要再向前一大步，他決定台北的孩子從今年起，午餐免費、營養到位。要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

他表示，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，並發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異。北市將透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

他說，這是一項未來的投資，當確保每一位台北的孩子都能享用高品質、均衡且安全的午餐，就是在厚植城市未來的競爭力，透過實質減輕養育的經濟負擔，持續打造養育友善的宜居台北，所以，營養午餐全面免費不只是福利，更是台北對下一代健康的承諾。

第二，蔣萬安宣布推動教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。他說，教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師的負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，他因此宣布：

（一）導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

（二）全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。要讓行政歸行政，教學歸教學。要大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

（三）全面增加教師心理諮商時數與次數。老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，要讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

第三，蔣萬安宣布，北市敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市。台北市民的長壽與健康是驕傲。敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張。從1月2日開始已經開放扣抵聯醫門診掛號費。2月，計程車扣抵點數提高到85點。7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。

蔣萬安說，今年將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇。希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，盼傳遞一個觀念：預防勝於治療，並鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

最後，蔣萬安表示，今天的政策宣布，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作。台北市不需要虛華的口號，需要的是實實在在能解決家長焦慮、減輕老師壓力、給予長者健康樂活的生活環境的具體作為。請相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業，精準對位，即刻落實。要讓市民感受到，台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

