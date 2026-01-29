2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！

農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」

然而面對現實的不確定性，如何避免情緒焦躁，心理諮商師周慕姿則認為最重要的就是「停止內耗」，他建議大家訓練情緒覺察，當衝動或焦慮來襲時先停下來幾分鐘，去做能讓自己感到快樂的小事，有助於回到較穩定的狀態，才能降低焦慮與錯誤決策的風險，周慕姿說:「如果真的心情太糟，乾脆讓自己躺平過一晚，等心情平穩了，才能做出正確判斷。」簡少年也補充，通常眉毛濃、眼睛大、鼻子高的人「感受性強」，特別容易在意他人評價而焦躁，更需要學習調節內在狀態。

▲ 周慕姿分享自己內耗的時候會如何排解。（圖/Yahoo唐綺陽談星私廚）

除了命理與心理分析，唐綺陽則從星象學切入，指出2026年為火象元年，整體是充滿生命力與行動力，會推動人們更勇於為自己做選擇，唐綺陽點2026年走大運的五個星座，包括巨蟹座、獅子座、射手座、天蠍座與牡羊座。巨蟹座上半年好事容易自然聚攏；獅子座延續2025年的好運，下半年更明顯；射手座在歷經兩年低潮後，隨著守護星回歸，運勢逐步回升；天蠍座因木星進入事業宮，對於早有準備者特別有利；而牡羊座則有機會走出長期受阻的狀態，感受到明顯轉變。

星座聊完，改看生肖，簡少年現場分析屬牛的索艾克將旺到身邊年長者，讓唐綺陽聽了心花怒放，不料簡少年竟加碼預測屬蛇的唐綺陽2026年甚至可能會有生孩子之類的喜事，嚇得唐綺陽眉頭一皺，直呼太離譜，然而，沒想到心理測驗環節，唐綺陽也被今年感情將「好事將近」，讓索艾克意有所指地說：「看來不管命理還是心理，唐老師感情可能有發展喔！」