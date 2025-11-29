2026進入「大公投」戰場？綠營內部雜音浮現 民眾能否共鳴有難度
藍白通過公投綁大選修法後，綠營欲借力使力，以公投反制藍白在國會強勢闖關的種種「惡法」，2026地方選舉是否進入「大公投」新戰場，成為府院黨討論焦點。有人主張化被動為主動反擊，但題目必須慎選，《財劃法》、《憲法訴訟法》、年改都可以作為題目，也有人警告恐造成選務混亂、動員成本過高，黨內雜音也隨之浮現。
據了解，因應藍白21日通過公投綁大選修法，府院黨上週會議時討論攻防策略，分為四大面向，一、人民已經提出的案子，民進黨應採取什麼立場；二、面對在野黨可能提出的議題，如何回防；三、民進黨是否主動發動題目，以利2026整體選戰佈局。第四，民進黨對公投綁大選本身是反對，因為會造成選務混亂，影響選舉公正性，若再度發生「邊開票邊投票」情況，如何因應？
藍白在國會擁有多數，卻急著通過公投綁大選，背後目的啟人疑竇。黨內人士分析，藍白想過什麼法案，就過什麼法案，此時堅持推動「公投綁大選」修法，行徑相當弔詭，不排除未來提出危害憲法公投題目，民進黨必須提高警覺，盤點各種可能性，如最近藍白硬推《國籍法》修法，或許會用公投背書。
對於民進黨是否推動其他公投題目反制？黨內人士說，目前只在前期搜集資料的階段，有一些題目對民眾來說比較不直觀，舉辦說明會又是社會成本，有沒有幫助到選舉？都要討論，明年是地方選舉主軸應回歸到候選人政見，若有全國性議題公投，又完全是不同策略，民進黨一定是提會過的題目。
民進黨內部正在研究公投提案時程，提案必須在正確時序上。民進黨政策會也同步接觸提出廢止《憲法訴訟法》、《選罷法》修法公投案的公民團體。
一名明年角逐百里侯的綠委對公投作為戰場表示肯定，「化被動為主動，來設定公投議題」，利用大選高投票率來推公投有道理，極度不合理法案，例如《憲法訴訟法》、《財劃法》，交付公民複決，不擔心公投題目太艱澀，例如憲法訴訟法，就可以向民眾說「國民黨搞得沒有大法官」。
但光是什麼題目適合公投，黨內意見南轅北轍。有綠委直言，《財劃法》「現在都講不贏了」，很難訴諸公投，明年公投除了《憲法訴訟法》等重要議題，必須有一般人想投的議題，或是進步價值的議題，人民才會站出來。另外也有人認為年改可作為公投題目。
也有綠委質疑，《國籍法》等議題到底是否足以「大到」來用公投來做決定？其實未必一定要把公投當成選戰的考量，有一些議題本來就會發酵，「但是不到公投的層次」，國民黨如果提出離譜的主張，本就是選舉非常好的素材，能做選舉攻防，未必要特別找其他題目作為反制，「有時候公投本身議題的正反，就是一種最大的反制。」
「公投題目要讓民眾有感，否則就淪於菁英議題，也不適合公投！」這名綠委舉例，以《憲法訴訟法》為例，憲法法庭自己就可以解決，「如果不想自廢武功，它本來就可以宣告違憲啊。」但公投是否會產生共鳴，就很難講，公投過門檻不簡單，要審慎挑議題。
不過黨內也有不少聲音憂心，若要進入「大公投」戰場，花費社會動員的成本太龐大，行政院前院長蘇貞昌對四大公投公投宣講，黨公職都有責任額，規定一人辦幾場說明會，「現在不像蘇院長時代，國會沒有過半，又擔心縣市首長會掉，我們還有多少能量辦宣講？」
「立法院還在會期當中，難道立法院不戰了嗎？」黨內人士強調，公投是備而不用，不要落入操作公投案的主題，不能沒有窮盡一切努力，就把希望放到人民身上 ，丟給人民公投解決，要創造共感出來，這些攻防過程也很重要，即便有一派聲音覺得，明知比人數會失敗，但每一場戰役都還是有意義，要戰才會去感動人、匯聚更多力量。
此外，面對藍白強勢闖關爭議性法案，綠營內部再度討論行政院長不副署的可行性，但目前僅視為最後殺手鐧。有綠營人士說，《財劃法》不是好戰場，反倒認為親中法案比較適合，但法界意見分歧，有支持綠營的憲法學者說：「你們這樣惡搞，以後國民黨執政也可以這樣對你們」，民進黨不能自己先違憲，確實這個僵局在2028年前解不了，但底線守護住未來才有「吵架本」；另名綠營人士也悲觀地說，就算不副署，「不副署完了之後怎麼辦，僵局還是無法解決」。
綠營人士憂心，台派支持者頻頻喊話「不副署」，認為民進黨沒有「硬起來」，根本沒有用盡所有方法阻擋，經民聯也舉辦座談，邀請學者討論「副署並公布是行政院長、總統的絕對義務嗎？」這樣的聲音一直都在，必須安撫支持者情緒，避免壓力進一步升高。
