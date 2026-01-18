2026逼近！柯文哲保守提名、妹選竹北不鬆口 藍白合全丟給黃國昌

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今日於「松信區夥伴見面會」活動會前受訪。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 2026年縣市長選舉逼近，外界關注民眾黨在「藍白合」以及各地推出候選人的狀況，另外傳柯文哲胞妹柯美蘭有意參選竹北市長。對此，民眾黨主席柯文哲 今（18）日表示，這次採取保守提名策略，台北市六個選區各只提名一人，目標是集中力量輔選，讓候選人各自努力、順利上榜。對於妹妹選竹北，他只表示聊過選舉，沒有明確證實，相關初選規劃則推給黃國昌回應。

民眾黨今日於台北市舉辦「松信區夥伴見面會」，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

媒體詢問柯文哲個人在台北市的輔選規劃時，柯文哲指出，選戰應回到實際需求，「不是生產我們能生產的東西，而是生產大家需要的東西」，未來將依候選人需要的支援方式進行配合，較符合實際選戰需求。

針對外界點名柯文哲胞妹柯美蘭可能參選竹北市長，柯文哲反問「她有說要選嗎？」又被問到是否有跟妹妹談過選舉事情，柯文哲坦言，「談話是有啦，但是她現在還...她現在一個月開刀應該有一百台」。

柯文哲並表示，台灣最不缺的就是謠言，自己也曾被點名重選彰化、台南、台中、高雄，對各種爆料「看看就好」。

至於竹北市長人選是否出現空降情況，柯文哲表示，相關問題應由黨主席黃國昌回應，並強調民眾黨有既定初選機制，將透過民調方式處理競爭。

對此，黃國昌補充說明，民眾黨將以公平、公開的初選機制，推出竹北市最強的人選，若有競爭就依制度處理，並無其他複雜考量。

媒體進一步追問，民眾黨是否可能在台北市長選戰中推出人選，柯文哲表示相關規劃需由黃國昌說明。黃國昌則指出，台北市長選戰將牽涉與 中國國民黨 的政黨合作，未來若雙方就 2026 年選舉的共同理想、願景與目標達成共識，將簽署政黨協議。

黃國昌表示，民眾黨提出的建議之一為「現任者優先」，若國民黨採納該建議，包含基隆市、台北市及桃園市長選舉在內，雙方都需遵守協議內容。他強調，政黨協議的具體內容仍需兩黨坐下來談，並非任何個人可以單獨決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中天記者「馬德」涉國安法遭羈押 張啟楷質疑：幾千塊能收買一個人？

陳佩琪檢舉賴清德財產來源不明 柯文哲：我下次一定把她帶出門