2026遊戲之星票選揭曉 《鳴潮》橫掃三大金獎 台灣自製《咖波疊疊樂》《XXL 猛漢町》獲肯定
2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show, TGS）今（29）日起至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館登場。遊戲產業指標性大獎「GAME STAR 遊戲之星票選」於 TGS STAGE 揭曉五大類獎項得主，並邀請數位發展部數位產業署署長林俊秀與台北市電腦公會榮譽理事長童子賢出席頒獎。本屆共有 43 家廠商、123 款作品參賽，吸引上萬名玩家投下寶貴一票。
本次票選獎項涵蓋「臺灣自製獨立遊戲」「臺灣研發遊戲」「Console Game」「Mobile Game」與「 PC Game」等五大類。林俊秀表示，透過票選能讓業者獲取本土玩家的喜好回饋。童子賢則指出，無論是全新作品或長年經營的經典遊戲，都能藉此了解產業趨勢，作為未來開發與經營的重要參考指標。
在「臺灣自製獨立遊戲」與「臺灣研發遊戲」類別中，由侍達遊戲藝術推出的冒險 RPG《XXL 猛漢町》表現優異，奪下自製獨立遊戲金獎及臺灣研發遊戲銀獎。該作將近現代生活與奇幻冒險結合，自去年 6 月上市以來討論度居高不下。另外，以本土知名插畫 IP 改編的《咖波疊疊樂》，憑藉簡單好上手的點擊玩法與高人氣，獲得臺灣研發遊戲金獎肯定。
獨立遊戲方面，F Project 打造的《下來啊！冰鳥》獲得自製獨立遊戲銀獎與臺灣研發遊戲銅獎。該作由輕小說作家二迴林擔綱腳本，並由新銳繪師幽零擔任原畫。二迴林與幽零的合作，讓這款結合網路流行語及像素風格的作品大獲好評。此外，葉開罐工作室開發的《即刻離職》以職場迷因為主題，獲自製獨立遊戲銅獎與臺灣研發遊戲佳作。
跨平台動作遊戲《鳴潮》成為本屆最大贏家，一口氣橫掃 Console、Mobile 與 PC Game 三大類金獎。該作在全球擁有驚人玩家社群，2025 年全球收入上看 1.895 億美元，展現其在台灣市場的強大號召力。HoYoverse 旗下的《崩壞：星穹鐵道》及《原神》也分別獲得多項獎項，其中《原神》更是連續三年奪下三項大獎，人氣不減。
女性向作品與長青經典亦有亮眼表現。超現實 3D 戀愛手遊《戀與深空》再度蟬聯 Mobile Game 銀獎，展現強大的甜蜜商機。由 Riot Games 推出、台灣大哥大代理的《英雄聯盟》，雖已上市 16 年，仍連續三年獲 PC Game 銀獎肯定。根據數據顯示，該作在 2025 年全球月活躍人數仍高達 1.2 億，是電子競技領域的重要支柱。
本屆票選對象針對 2024 年 1 月至 2025 年 9 月間上市、測試或有重大改版的作品。除了前述金、銀、銅獎，包含《絕區零》《明日方舟：終末地》及《無限暖暖》等多款熱門 IP 新作也獲得佳作肯定。主辦單位表示，此次得獎名單不僅展現了台灣開發者的技術實力，更反映出跨平台與分眾化市場的穩定發展。
2026 GAME STAR 遊戲之星 得獎名單
【臺灣自製獨立遊戲】
金獎 遊戲名稱：XXL猛漢町 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司
銀獎 遊戲名稱：下來啊！冰鳥 公司名稱：F Project
銅獎 遊戲名稱：即刻離職 公司名稱：葉開罐工作室有限公司
【臺灣研發遊戲】
金獎 遊戲名稱：咖波疊疊樂 公司名稱：波神有限公司
銀獎 遊戲名稱：XXL猛漢町 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司
銅獎 遊戲名稱：下來啊！冰鳥 公司名稱：F Project
佳作 遊戲名稱：萬源聖魔錄 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司
佳作 遊戲名稱：即刻離職 公司名稱：葉開罐工作室有限公司
【Console Game】
金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
銀獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
銅獎 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司
佳作 遊戲名稱：無限暖暖 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司
佳作 遊戲名稱：光與影：33號遠征隊 公司名稱：台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司
佳作 遊戲名稱：真・三國無雙 起源 公司名稱：臺灣光榮特庫摩股份有限公司
【Mobile Game】
金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
銀獎 遊戲名稱：戀與深空 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司
銅獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：Garena 傳說對決 公司名稱：Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司
佳作 明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司
佳作 遊戲名稱：戀與製作人 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司
【PC Game】
金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
銀獎 遊戲名稱：英雄聯盟 公司名稱：台灣大哥大
銅獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司
佳作 遊戲名稱：特戰英豪 公司名稱：台灣大哥大
佳作 遊戲名稱：無限暖暖 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司
佳作 遊戲名稱：明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司
更多鏡報報導
2026台北電玩展1/29南港登場 399家業者、500款遊戲陣容全公開
Indie Game Award 2026揭曉 日系《折言》勇奪最佳遊戲與音效雙冠
集英社遊戲參戰TGS 2026！《OPUS》獨家試玩 《BAKUDO》挑戰賽拿好禮
國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 45則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 229則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 187則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 215則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5則留言
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 26則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 21 小時前 ・ 150則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 18則留言