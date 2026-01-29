鏡報

2026遊戲之星票選揭曉 《鳴潮》橫掃三大金獎 台灣自製《咖波疊疊樂》《XXL 猛漢町》獲肯定

鏡報 周文凱
2026台北國際電玩展今開幕。圖／TGS提供
2026台北國際電玩展今開幕。圖／TGS提供

2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show, TGS）今（29）日起至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館登場。遊戲產業指標性大獎「GAME STAR 遊戲之星票選」於 TGS STAGE 揭曉五大類獎項得主，並邀請數位發展部數位產業署署長林俊秀與台北市電腦公會榮譽理事長童子賢出席頒獎。本屆共有 43 家廠商、123 款作品參賽，吸引上萬名玩家投下寶貴一票。

本次票選獎項涵蓋「臺灣自製獨立遊戲」「臺灣研發遊戲」「Console Game」「Mobile Game」與「 PC Game」等五大類。林俊秀表示，透過票選能讓業者獲取本土玩家的喜好回饋。童子賢則指出，無論是全新作品或長年經營的經典遊戲，都能藉此了解產業趨勢，作為未來開發與經營的重要參考指標。

在「臺灣自製獨立遊戲」與「臺灣研發遊戲」類別中，由侍達遊戲藝術推出的冒險 RPG《XXL 猛漢町》表現優異，奪下自製獨立遊戲金獎及臺灣研發遊戲銀獎。該作將近現代生活與奇幻冒險結合，自去年 6 月上市以來討論度居高不下。另外，以本土知名插畫 IP 改編的《咖波疊疊樂》，憑藉簡單好上手的點擊玩法與高人氣，獲得臺灣研發遊戲金獎肯定。

獨立遊戲方面，F Project 打造的《下來啊！冰鳥》獲得自製獨立遊戲銀獎與臺灣研發遊戲銅獎。該作由輕小說作家二迴林擔綱腳本，並由新銳繪師幽零擔任原畫。二迴林與幽零的合作，讓這款結合網路流行語及像素風格的作品大獲好評。此外，葉開罐工作室開發的《即刻離職》以職場迷因為主題，獲自製獨立遊戲銅獎與臺灣研發遊戲佳作。

跨平台動作遊戲《鳴潮》成為本屆最大贏家，一口氣橫掃 Console、Mobile 與 PC Game 三大類金獎。該作在全球擁有驚人玩家社群，2025 年全球收入上看 1.895 億美元，展現其在台灣市場的強大號召力。HoYoverse 旗下的《崩壞：星穹鐵道》及《原神》也分別獲得多項獎項，其中《原神》更是連續三年奪下三項大獎，人氣不減。

女性向作品與長青經典亦有亮眼表現。超現實 3D 戀愛手遊《戀與深空》再度蟬聯 Mobile Game 銀獎，展現強大的甜蜜商機。由 Riot Games 推出、台灣大哥大代理的《英雄聯盟》，雖已上市 16 年，仍連續三年獲 PC Game 銀獎肯定。根據數據顯示，該作在 2025 年全球月活躍人數仍高達 1.2 億，是電子競技領域的重要支柱。

本屆票選對象針對 2024 年 1 月至 2025 年 9 月間上市、測試或有重大改版的作品。除了前述金、銀、銅獎，包含《絕區零》《明日方舟：終末地》及《無限暖暖》等多款熱門 IP 新作也獲得佳作肯定。主辦單位表示，此次得獎名單不僅展現了台灣開發者的技術實力，更反映出跨平台與分眾化市場的穩定發展。

2026 GAME STAR 遊戲之星 得獎名單

【臺灣自製獨立遊戲】

  • 金獎 遊戲名稱：XXL猛漢町 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司

  • 銀獎 遊戲名稱：下來啊！冰鳥 公司名稱：F Project

  • 銅獎 遊戲名稱：即刻離職 公司名稱：葉開罐工作室有限公司

【臺灣研發遊戲】

  • 金獎 遊戲名稱：咖波疊疊樂 公司名稱：波神有限公司

  • 銀獎 遊戲名稱：XXL猛漢町 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司

  • 銅獎 遊戲名稱：下來啊！冰鳥 公司名稱：F Project

  • 佳作 遊戲名稱：萬源聖魔錄 公司名稱：侍達遊戲藝術有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：即刻離職 公司名稱：葉開罐工作室有限公司

【Console Game】

  • 金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 銀獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 銅獎 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：無限暖暖 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：光與影：33號遠征隊 公司名稱：台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：真・三國無雙 起源 公司名稱：臺灣光榮特庫摩股份有限公司

【Mobile Game】

  • 金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 銀獎 遊戲名稱：戀與深空 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司

  • 銅獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：Garena 傳說對決 公司名稱：Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司

  • 佳作 明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：戀與製作人 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司

【PC Game】

  • 金獎 遊戲名稱：鳴潮 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 銀獎 遊戲名稱：英雄聯盟 公司名稱：台灣大哥大

  • 銅獎 遊戲名稱：崩壞：星穹鐵道 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：原神 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：絕區零 公司名稱：香港商旺拓有限公司台灣分公司

  • 佳作 遊戲名稱：特戰英豪 公司名稱：台灣大哥大

  • 佳作 遊戲名稱：無限暖暖 公司名稱：羿莉絲網路科技有限公司

  • 佳作 遊戲名稱：明日方舟：終末地 公司名稱：艾瑞爾網路股份有限公司


