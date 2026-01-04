2026遊戲界重點發表會整理，Xbox、PS、任天堂重點時程一次看
隨著 2026 年正式到來，除了過去 1、2 年公開的新作即將發表會，今年各大遊戲廠商、第三方公司的發表會行程也同樣引起許多玩家期待。海外許多活動雖然還沒公開詳細日期，但通常都會在固定幾個月份舉行，可以說除了任天堂真的很隨興外，其他都不會有太大的差異。
根據 X（推特）上知名遊戲社群帳號 Okami13_ 整理，首先在第一季，微軟 Xbox 預計於 1 月舉辦 Developer_Direct 已經確認。而Capcom 也可能在本月帶來更多關於《惡靈古堡9安魂曲》的更多展示；緊接著 2 月索尼有望舉行 PlayStation State of Play，而任天堂的 Nintendo Direct 則通常落在 2 月到 3 月之間。
進入年中的遊戲旺季，大型發表會將接踵而來。也就是過去通常為 E3 展的日子。像是索尼的 PlayStation Showcase 可能選在 5 月底或 6 月初登場，隨後則是早已宣布 6 月 5 日的 Summer Game Fest（夏日遊戲節），以及 6 月 7 日跟著舉辦的 Xbox Games Showcase。此外，受全球玩家矚目的《GTA6》新預告片，近期也有不少傳聞，可能會在 2026 年 5 月或是夏季釋出，為年末的推出做準備。任天堂也經常會在隨機月份帶來獨立遊戲或是一般的直面會。
下半年的展覽則重點將轉向國際大型展覽，像是 8 月的德國科隆電玩展（Gamescom），以及 9 月的東京電玩展（Tokyo Game Show）。年末，索尼與微軟通常也會分別舉辦 State of Play 與 Xbox Showcase 日本來針對亞洲市場進行宣傳。最後自然是年度盛事 The Game Awards（TGA 遊戲大獎）12 月壓軸登場，為 2026 年的遊戲界劃下句點。雖然上述日程主要基於往年經驗推測，但光是這些就足以讓玩家對整年的遊戲動向充滿期待。
其他人也在看
2026中期選舉亞裔選民成關鍵 兩大政黨將更難忽視
隨著亞裔人口與選民登記人數持續成長，亞裔美國人正逐漸成為紐約及長島地區不可忽視的政治力量。多項選後分析與出口民調顯示，在...世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新竹失聯移工當詐團車手 收款被逮鈔飛散落一地
地方中心／黃兆康 新竹報導日前新竹警方接獲金融機構通報，有詐欺帳戶遭異常提領，提前埋伏，等車手再次現身領錢，立刻上前逮捕。過程中男子激烈掙扎，現場鈔票散落一地。警方清查後發現，這名外籍男子是失聯移工，專門替詐欺集團提領、轉交不法所得。。警方vs.車手：「幫忙支援一下，叫支援，手上來。」超商門口前一陣混亂，員警將男子壓制在地，不斷呼叫支援，民眾見狀上前幫忙。警方vs.車手：「錢 錢在這裡，手放後面，要支援，有車手，對 我們已經壓制了。」滿地都是錢，原來這名男子是詐欺集團車手，不過警方早已埋伏，等他現身提款，立刻上前逮個正著。警方到場壓制車手，請求警力支援（圖／民視新聞）非當事員工表示：「去隔壁打聽，發現是外籍勞工，好像被警察盯了很多次了，昨天要來領錢，結果就飛得到處都是。」日前新竹警方接獲金融機構通報，帳戶有異常提領，員警機警埋伏，上前逮捕，當場查扣現金8萬元、手機，及提款卡等證物。據了解，被逮捕的這名外籍男子，是失聯移工，負責提領詐欺款項，轉交不法所得。警方：「當場遭查獲，全案依違反洗錢防制法及詐欺等罪刑移送偵辦。」警方獲報，提前到場埋伏（圖／民視新聞）車手狼狽落網，錢還飛光光，不但一毛都沒拿到，還得面對刑責。原文出處：新竹失聯移工當詐團車手 員警壓制逮人民眾熱心幫忙 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案詐團計畫部署「黑吃黑」 狂噴辣椒水劫車手113萬重機遊福壽山遭迎面撞飛! 駕駛肇逃疑為"非法移工"民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中共網駭去年每日對台263萬次攻擊 總統就職週年達高峰
國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，2025年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263萬次，較2024年成長6％，若與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯；且醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售20次。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
讓牙齒的壽命延長至100歲！教你延長牙齒壽命8大關鍵注意面向
墨刻圖書,牙齒,牙口,保健,健康,老化 當我們談論健康老化時，往往關注的是心臟、關節或記憶力，卻很少有人真正把目光放在「牙齒」上。然而，牙齒的狀態，往往決定了一個人能否吃得好、活得久。事實上，多數人並非因為年紀大而失去牙齒，而是長年累積的錯誤使用與忽略保養所致。想讓牙齒陪你走到100歲，其實關鍵不在昂貴治療，而是日常中幾個容易被忽略的習慣與觀念，現在就教你8個關鍵面向的提醒與做法，幫助你延長牙齒壽命邁向100歲！景點+ ・ 1 天前 ・ 5
半導體銷售創高 國泰00830、00770有除息公告
【記者柯安聰台北報導】法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
艾米尼之死以來最大規模 伊朗示威延燒增至10死
伊朗日前爆發大規模經濟示威活動，當局今天(3日)表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象。 美聯社引述當地媒體報導，昨晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。 另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。 這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。美國總統川普(Donald Trump)更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。 伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。 伊朗近來也向西方國家發出訊號，希望能重啟核談判以換取減輕制裁。不過，川普與以色中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
不輸基隆廟口！樂華夜市人氣小吃營養三明治，現炸金黃船型麵包，每一口都是卡滋卡滋的幸福感
提到營養三明治，許多人第一時間會想到基隆廟口的知名老店，然而，「樂華營養三明治」走出了屬於自己的路，在樂華夜市起家，它不只是複製，更在口感與衛生上做出了極高的水準，那剛起鍋、瀝乾油份的船型麵包，外層裹著酥脆的麵包粉，內裡蓬鬆如雲朵，夾上靈魂般的特製沙拉醬、滷得入味的滷蛋、還有爽脆的小黃瓜與番茄，還推出了許多不同口味的內餡，可以換換不同口味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
即時中心／林韋慈報導美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，南美洲政局也陷入前所未有的動盪。美國總統川普（Donald Trump）高調宣布，美軍已「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，國際反應迅速升溫。南韓總統李在明隨即下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備撤僑以確保當地韓僑安全。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
影/嘉義台82線爆事故！轎車烏龜慘翻 駕駛遭甩飛傷勢曝
3日上午11時50分許，嘉義台82線快速道路接國1交流道匝道前發生嚴重車禍，1輛汽車失控翻覆，導致車內的5旬男性駕駛遭甩飛到內側車道，一度造成車流回堵200米，男子送長庚搶救撿回一命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
櫃買審議通過華洋公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】華洋公司（6983）主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，董事長為邱見泰，推薦證券商係福邦證券及兆豐證券，申請時資本額1.59億元。華洋公司113年...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙城度假！飯店聯賣買1送1 加贈萬豪「旅享家」會員回饋4萬點
雙城度假成了近年旅客喜愛的旅遊方式，迎接即將到來的寒假與農曆年假，飯店業者透過雙品牌聯賣政策，搶攻國內旅宿度假商機。2026年初，高雄然一與台北士林萬麗酒店、花蓮理想大地與淡水將捷金鬱金香酒店，兩組跨城飯店聯盟，同步推出期間限定旅宿專案，讓旅人以一次購買、兩地入住的方式，體驗兩座城市或快或慢、或山或海，截然不同的旅遊風貌。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
週末回暖週三急凍！強烈冷氣團、輻射冷卻恐下探9度
（記者石耀宇／綜合報導）中央氣象署表示，今（4）日強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，各地白天氣溫明顯回升，不過清晨仍受 […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
無黨籍參選 應佳妤拍影片認「有特權」藍選將憂分裂
國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城案，遭到黨內停權處分，傳出女兒應佳妤可能代母出征，遭到批評「有特權」；應佳妤2日發影片表示「自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，她沒有做錯事」只是應佳妤是否參選，卻始終沒有正面回應，也讓國民黨議員分析，若是應佳妤參選，可能不只會瓜分泛藍選票，恐怕也會拿下部分小草票源。另外，中正萬華選區傳出于美人也將參選，對此她表示「這個年代，所有事情都可能發生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
期暉實業屏東六塊厝擴廠動土 投資4.5億拓展智慧冷藏設備
冷凍、冷藏庫體製造的期暉實業有限公司，今（3）日上午在屏東六塊厝產業園區舉行廠房新建工程動土祈福典禮，由屏東縣長周春米與期暉實業董事長趙茂根共同主持。期暉實業指出，民國106年在屏東技產業園區設廠，後疫情時代冷凍食品更為廣大消費者接受，期暉再於六塊厝產業園區設廠，擴大生產線。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
口腔癌復發 達文西手術除腫瘤
記者陳金龍∕台中報導 76歲蔡姓男子嚼食檳榔多年罹患口腔癌，手術成功後定期追蹤，5年…中華日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
燁輝1月盤價漲 鋼市築底向上
近期以來,伴隨國際煤鐵礦原料行情走揚,鋼價有撑品觀點 ・ 2 天前 ・ 1
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
武嶺民眾合照殘雪 武陵農場現冰晶.雪山圈谷染白頭
南投合歡山昨(2)日下雪，台14甲線3號一早出現追雪車潮，不過，武嶺一早太陽露臉，沒有下雪，民眾看到殘雪還是覺得很美，而3號清晨低溫，台中武陵農場藤花園和繽紛花朵結出冰晶，苗栗雪山圏谷也鋪上一層白雪，...華視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
男頂溪站垃圾桶縱火 北捷：影響行車安全將開罰
（中央社記者陳昱婷台北3日電）一名男子今天上午在台北捷運頂溪站垃圾桶縱火，站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。北捷表示，此行為影響行車運轉安全，將開罰1萬元至100萬元。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10