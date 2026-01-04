2026遊戲界重點發表會整理，Xbox、PS、任天堂重點時程一次看

隨著 2026 年正式到來，除了過去 1、2 年公開的新作即將發表會，今年各大遊戲廠商、第三方公司的發表會行程也同樣引起許多玩家期待。海外許多活動雖然還沒公開詳細日期，但通常都會在固定幾個月份舉行，可以說除了任天堂真的很隨興外，其他都不會有太大的差異。

每年的遊戲活動和展覽都十分精彩。（圖源：Summer Game Fest 2026）

根據 X（推特）上知名遊戲社群帳號 Okami13_ 整理，首先在第一季，微軟 Xbox 預計於 1 月舉辦 Developer_Direct 已經確認。而Capcom 也可能在本月帶來更多關於《惡靈古堡9安魂曲》的更多展示；緊接著 2 月索尼有望舉行 PlayStation State of Play，而任天堂的 Nintendo Direct 則通常落在 2 月到 3 月之間。

進入年中的遊戲旺季，大型發表會將接踵而來。也就是過去通常為 E3 展的日子。像是索尼的 PlayStation Showcase 可能選在 5 月底或 6 月初登場，隨後則是早已宣布 6 月 5 日的 Summer Game Fest（夏日遊戲節），以及 6 月 7 日跟著舉辦的 Xbox Games Showcase。此外，受全球玩家矚目的《GTA6》新預告片，近期也有不少傳聞，可能會在 2026 年 5 月或是夏季釋出，為年末的推出做準備。任天堂也經常會在隨機月份帶來獨立遊戲或是一般的直面會。

下半年的展覽則重點將轉向國際大型展覽，像是 8 月的德國科隆電玩展（Gamescom），以及 9 月的東京電玩展（Tokyo Game Show）。年末，索尼與微軟通常也會分別舉辦 State of Play 與 Xbox Showcase 日本來針對亞洲市場進行宣傳。最後自然是年度盛事 The Game Awards（TGA 遊戲大獎）12 月壓軸登場，為 2026 年的遊戲界劃下句點。雖然上述日程主要基於往年經驗推測，但光是這些就足以讓玩家對整年的遊戲動向充滿期待。