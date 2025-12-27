2026運勢大翻轉！專家揭「1生肖」桃花財運超旺 5生肖要小心了

生活中心／李紹宏報導

2026「丙午馬年」即將到來，面對天干丙火、地支午馬的「雙火」格局，塔羅牌老師艾菲爾提醒，這將是能量極其強旺、充滿熱情卻也伴隨變動的一年。俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，除了5類生肖的民眾需特別留意情緒與人際波動，更特別點出「屬雞、狗、豬」等3大生肖年度運勢精華，提供開運色與水晶建議，助民眾掌握先機。

屬豬的朋友「桃花、財運」雙贏。（示意圖／PIXABAY）

生肖雞：害太歲之年 「以退為進」防小人

屬雞者2026年進入「害太歲」且帶刑的年份，職場與生活阻力明顯增強，是考驗耐性的一年。

廣告 廣告

事業財運：容易遭遇無理取鬧的客戶或挑剔主管。專家建議策略應轉向「守勢」，凡事留餘地，避免正面硬碰硬。財運波動大，嚴禁大規模投資與借貸，以防損財。

感情健康：感情容易因價值觀不合或瑣事冷戰。受「火金相剋」影響，需注意呼吸系統與皮膚過敏，建議透過冥想平復躁動。

幸運色：黃色、紫色、黑色

開運指南：每日花時間靜心冥想，週末接觸大自然接地氣。保持謙和的態度，遇到爭執先退一步，能化解許多不必要災厄。

招財水晶：黃水晶（穩正財）、紫水晶（化衝動）、黑曜石（防小人）

生肖狗：三合好運 穩中求勝重家庭

屬狗者2026年與太歲呈現「三合」吉象，運勢相對平穩，適合在安定的環境中累積個人實力。

事業財運：職場無大風浪，適合「守成」。只要按部就班，就能獲得應有回報。理財應捨棄一夜致富的幻想，以長期儲蓄與固定投資為上策。

感情健康：是「家庭年」，重心應放在陪伴家人。單身者可透過親友介紹結緣。健康方面需留意規律作息，針對慢性病進行保養。

開運指南：多安排家庭聚餐或旅遊，將時間與精力投資在家人身上。維持身心的平衡與穩定，是主要課題。

幸運色：咖啡色、藍色、米白色

招財水晶：茶晶（穩磁場）、青金石（冷靜思考）、白水晶（淨化能量）

生肖豬：吉星高照 桃花財運兩得意

屬豬的朋友在馬年運勢強勁，各方面都有機會交出亮眼成績單，堪稱年度幸運星。

事業財運：貴人運極強，努力極易被看見，是爭取升遷、大展拳腳的好時機。除正財穩定外，副業也常有意外收益，對金錢敏銳度高。

感情健康：桃花運爆棚，單身者魅力全開，有伴侶者甜蜜加溫。唯獨需注意「幸福肥」與腸胃負擔，避免頻繁聚餐導致健康亮紅燈。

開運指南：積極理財，讓財富增值。同時保持規律的生活作息，不要浪費難得好運氣，用力去生活、去愛吧！

幸運色：綠色、粉色、金色

招財水晶：粉晶（招桃花）、黃水晶（聚財）、綠幽靈（強化執行力）

屬雞重複上榜！還有哪些生肖須留心運勢？

艾菲爾提醒，2026年丙午馬年是一個「快節奏」的年份，尤其「今（2026）年生肖馬值太歲兼刑太歲，生肖鼠沖太歲，生肖牛害太歲，生肖兔破太歲，生肖雞害與刑太歲」，需特別留意情緒與人際的波動；無論運勢好壞，保持內心的平靜與正向思維，並適時運用開運色與水晶補足能量磁場，定能在變動的局勢中，為自己開創一片新天地。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

王ADEN掰掰！宜蘭跨年晚會換「她」驚喜接棒 網嗨翻：要被甜暈

新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚

陸不爽日本軍費9兆創新高 轟軍國主義復活！矢板明夫打臉：是誰害的？

隊伍排起來！「合歡山武嶺下雪」熱血民眾嗨爆 絕美畫面曝光

