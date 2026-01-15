2026運勢曝！5生肖「慎防血光」 楊登嵙警告：這屬相恐有意外車禍

記者李育道／台北報導

迎接2026年新的一年，民眾最關心的莫過於健康與安全運勢，民俗專家楊登嵙分享12生肖運勢。（圖／資料照）

迎接2026年新的一年，民眾最關心的莫過於健康與安全運勢。民俗專家楊登嵙指出，2026年流年磁場轉換，有多個生肖在健康與意外風險上需特別留意，其中生肖馬、羊、鼠、狗因凶星影響，較容易出現疾病或突發狀況；生肖猴、龍須慎防血光與意外，提醒民眾提早防範、趨吉避凶。

楊登嵙表示，新年新氣象，人人都希望神清氣爽、平安順遂，但因為每年磁場不同，對應到12生肖，也會產生不同的感應與變化，因此了解自身生肖在流年中的健康與安全走向，有助於提前防範、降低風險。

▍生肖馬：★★☆☆☆

因值太歲，身體健康狀況較不理想，小感冒、小病痛特別明顯，需慎防脾胃、腸道與消化系統方面的問題，容易引起腸胃急性病症。

▍生肖羊：★★☆☆☆

【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活與飲食衛生，並適量運動增強體魄。特別是農曆正月、四月及十月期間，更要留意飲食與作息，避免生冷食物與熬夜。

▍生肖猴：★★★☆☆

今年犯【血刃】煞，身體容易受傷，不宜參與危險性活動，須慎防血光之災，農曆六月及十一月尤其要注意交通與行動安全。

▍生肖雞：★★★★☆

腸胃方面較容易出問題，生冷、油炸類食物宜少吃，作息要規律。幸得【福德】吉星，只要多加防範，問題不大，即使生病，也較容易遇到良醫而痊癒。

▍生肖狗：★★★☆☆

年逢【白虎】凶星，輕則疾病纏身，重則恐有血光之災，需慎防心臟及血管方面的問題，也不宜從事刺激或危險性運動，農曆正月、五月及七月更需提高警覺。

▍生肖豬：★★★★★

容易因過度勞累引起神經緊張、失眠多夢，但只要適度放鬆休息，問題不大。有【天厄】凶星出現，外出或旅行時須特別注意安全，避免危險活動。

▍生肖鼠：★★☆☆☆

年犯【天哭】，容易有無妄之災，戶外活動與旅遊須做好安全防範，也要多留意家中長輩健康狀況。

▍生肖牛：★★★★★

有【月德】星解救，只要多加保養，終無大礙。需留意飲食衛生，避免病從口入，並注意泌尿系統相關問題。

▍生肖虎：★★★★☆

今年身體狀況普通，小病小痛較多，忌吃濕熱與油炸食物。【五鬼】入宮，須防暗疾，有不適宜及早檢查。

▍生肖兔：★★★★★

一些病痛在所難免，但不算嚴重，需留意腹部與飲食問題，並注意精神緊張情況，多休息與適度運動有助放鬆。

▍生肖龍：★★★☆☆

流年行煞星，須慎防意外與車禍，不宜從事高風險活動，外出旅遊也要做好安全措施。

▍生肖蛇：★★★★★

今年體質稍弱，容易有小病痛，需多休養，避免激烈運動，也要注意肢體扭傷與腸胃問題。

楊登嵙指出，流年運勢可作為參考，重點在於提高警覺與自我保護意識，提早注意健康與安全，才能讓2026年過得更平安順利。

