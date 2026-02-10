2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看

對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。

過年上班薪水雙倍？先搞懂3種假別

許多人會直覺認為，只要是農曆過年期間上班，就一定算加班或有加倍薪水。事實上，這個理解並不完全正確，因為薪水的實際算法須視當日在行事曆上屬於哪一種假別而定。以2026年為例，行政院公布的春節連假為2月14日(六)到2月22日(日)，一共9天，這段期間包含三種不同性質的假別：國定假日、例假日與休息日。

廣告 廣告

以五天制（週六休息、週日例假）的月薪制勞工為例，2026過年連假的假別分類如下整理：

日期 假別分類 2月14日（星期六） 休息日 2月15日（星期日），小年夜 例假日 2月16日（星期一），除夕 國定假日 2月17日（星期二），春節初一 國定假日 2月18日（星期三），春節初二 國定假日 2月19日（星期四），春節初三 國定假日 2月20日（星期五），春節初四，小年夜補假 國定假日 2月21日（星期六），春節初五 休息日 2月22日（星期日），春節初六 例假日

2026過年國定假日

2026年春節期間，依法屬於國定假日的日期共有5日，包括：

2月16日（星期一），除夕

2月17日（星期二），春節初一

2月18日（星期三），春節初二

2月19日（星期四），春節初三

2月20日（星期五），小年夜補假

這五天在勞基法中屬於國定假日，原則上勞工應該放假。若雇主因營運需求安排勞工過年上班，必須事先取得勞工同意，且薪資須依法加倍發給，也就是多數人熟知的過年上班雙倍薪水。

2026過年例假日

2026年春節連假中，落在星期日的日期為：

2月15日（星期日）

2月22日（星期日）

這兩天依法屬於例假日。原則上，雇主不得要求勞工在例假日當天出勤，除非發生天災、突發事故等極為特殊的狀況。根據勞動部資料指出，例假日如果沒有因天災、事變、突發事件發生，雇主違法使勞工於例假日出勤之情況，屬於違法事項，另應依法處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。對於勞工方面，若違法要求上班，除須加發1倍薪水外，還必須給予1天補假。

2026過年休息日

至於休息日，則是落在星期六的日期，包括：

2月14日（星期六）

2月21日（星期六）

休息日與例假日不同，雇主如需使勞工於休息日出勤工作，應徵得勞工同意，但薪資必須依休息日加班的規定計算。也就是說，在春節期間的星期六過年上班，薪資算法須回到加班時數與倍率來判斷。以月薪40,000元，星期六上班8小時，當日薪水包含加班費約2112元。

2026過年上班薪水怎麼算？

了解2026年春節各天的假別之後，真正讓多數勞工在意的，還是「過年上班到底能拿多少錢」。由於國定假日、例假日與休息日在勞基法中的薪資算法完全不同，以下以月薪制為例，分別說明2026年過年上班在不同假別下的薪水算法。

休息日：2/14、2/21

休息日薪水，依據《勞動基準法》第24條第2項規定計算。雇主如需使勞工於休息日出勤工作，工作時間在2小時內，工資按平日每小時工資額，另再加給1又3分之1以上；工作2小時後再繼續工作，按平日每小時工資額，另再加給1又3分之2以上。

國定假日：2/16、2/17、2/18、2/19、2/20

國定假日薪水，依據《勞動基準法》第39條規定計算。雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給。若工作時數逾8小時後，則依據《勞動基準法》第24條第1項第1、2款規定辦理，延長工作時間在2小時以內，按平日每小時工資額加給3分之1以上；再延長工作時間在2小時以內，按平日每小時工資額加給3分之2以上。

需特別注意，過去春節假期國定假日為除夕至農曆初三，共計4日。立法院於2025年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜（農曆除夕前一日）為國定假日，總統於同年5月28日公布日施行。除夕及春節自農曆十二月末日之前一日至翌年一月三日，放假5日。由於2026年小年夜（2/15）落在星期日，故於2/20（五）補假。

例假日：2/15、2/22

例假日原則上禁止上班。若因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，其工資計算則依據《勞動基準法》第40條第1項規定。例假日上班薪資應加倍發給，並應於事後補假休息。另外，《勞動基準法》第40條第2項規定，前項停止勞工假期，應於事後二十四小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。

另外，例假日如果沒有因天災、事變、突發事件發生，雇主違法使勞工於例假日出勤之情況，屬於違法事項，另應依法處新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

排班制過年上班怎麼算？

許多人誤以為只要是時薪制，過年上班就一定有雙倍；只要是排班制，過年上班就一定比較吃虧，但真正影響薪資計算的，並不是「是不是過年」，而是勞工的計薪方式與當天在排班表上的假別性質。

排班制過年上班怎麼算？第一步先看排班表怎麼排。只要排班制度本身合法、排班表有提前公告，且未違反勞基法關於例假與休息日的規定，即便工作日落在春節期間，也可能被視為正常出勤日。

對排班制勞工來說，若在2月16日至2月20日這段國定假日過年上班，仍然適用加倍給薪的規定，這一點不會因為是排班制而有所不同。但如果該日已被排定為一般工作日，且公司已依法另行補休國定假日，薪資可能只按正常出勤計算。

這也是為什麼排班制過年上班，常讓勞工產生「明明是過年，卻沒有雙倍薪水」的感受，實際原因往往出在排班與補休安排。

時薪制過年上班怎麼算？

時薪制過年上班薪水的計算方式相對直觀，但前提是該日必須屬於國定假日。以2026年春節來看，2月16日至2月20日屬於國定假日，只要時薪制勞工在這些日期過年上班，依法就必須以「時薪×實際工時× 2」的方式計算薪資。

也就是說，時薪制的雙倍薪水並不是因為過年，而是因為國定假日出勤。如果時薪制勞工是在2月14日或2月21日休息日過年上班，則依照休息日加班規定計算，前兩小時與後續工時適用不同倍率。至於，2月15日與2月22日這類例假日，原則上不應安排出勤，若真的涉及出勤，則需先確認是否合法，而不是單純套用時薪倍率。

過年可以拒絕上班嗎？

每到春節前夕，「過年可以拒絕上班嗎」幾乎都是勞工最常搜尋的問題之一。在國定假日的情況下，若雇主因營運需求希望勞工出勤，必須取得勞工同意，並依法加倍發給薪資或另行補休。相較於國定假日，例假日對勞工的保護更為嚴格，除非遇到天災、事故等極端情況，雇主原則上不得要求勞工在例假日出勤。

至於，休息日的定位介於例假日與平日之間。依法規定，雇主在符合程序的前提下，可以安排勞工於休息日出勤，但必須依法給付加班費，且應事先告知。若公司事前已依排班制度公告出勤安排，且未違反工時規定，勞工拒絕上班的空間相對有限。但若屬於臨時要求、未依規定加班，仍可能構成爭議。

參考資料：勞動部粉專、勞動基準法、行政院人事行政總處、總統令號次第7790號、勞動部月薪制加班費試算系統

【延伸閱讀】

年終獎金計算懶人包》公司一定要發年終獎金嗎？何時發？領多少要扣稅？5大QA一次解析

年後離職潮該換工作嗎？別再糾結了！把握「跳槽黃金期」勞資雙方不傷感情、無痛轉職

工作倦怠、受不了主管？快用25道題自我檢視！超過「這分數」就代表你該換工作了



責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

起床後喝水、高纖飲食...反而刺激腸胃！中醫師：5個你以為健康的習慣，其實很傷胃

肺腺癌的兇手在廚房！譚敦慈：煮菜時多這2個動作，讓油煙不再毒害你

