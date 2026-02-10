2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破

記者蔣季容／台北報導

農曆春節要到了，家家戶戶準備要換上新的春聯。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，2026新年貼春聯最佳最旺的時間，最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來並撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上。

楊登嵙表示，宋代時，人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。

楊登嵙指出，「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。

楊登嵙提及，2026年2月11日農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2026年2月16日農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來、撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。而且，中午12點之後要拜祖先、地基主，因此除夕中午12點前貼春聯最佳最旺。

