2026過年刮刮樂攻略！台彩豪發128億「這款」中獎率最高

生活中心／巫旻璇報導

農曆馬年春節將近，民眾每年最期待的新春限定刮刮樂終於曝光！台灣彩券宣布，今年5 款馬年特別版刮刮樂自今（6日）全面上市，售價從 100 元到 1000 元不等，總獎項高達 1964 萬個，獎金總額更突破 128 億元。《民視新聞網》同步整理本次5款全新馬年刮刮樂的中獎率與重點資訊，帶讀者一次掌握過年試手氣的最新選擇。





「1200萬大吉利」，該款售價 1000 元，依舊是同價位刮刮樂中頭獎金額最高的遊戲。（圖／翻攝自台灣彩券官網）

台彩指出，今年推出的五款新品包括「1200萬大吉利」、「五路財神」、「海底大尋寶」、「大三元」與「馬年行大運」，販售期間為 1月6日至7月6日。其中最受矚目的，就是每年限量登場的「1200萬大吉利」，該款售價 1000 元，依舊是同價位刮刮樂中頭獎金額最高的遊戲。今年共有8 個1200 萬元頭獎、200 個百萬元二獎，頭獎與二獎的名額都創下歷年新高，整體中獎率達 70%。

「五路財神」單張售價 500 元，設置 8 個 500 萬元頭獎，中獎率為 40.72%。（圖／翻攝自台灣彩券官網）





「海底大尋寶」以益智玩法深受玩家歡迎，售價 300 元，1000 元以上獎項超過 77 萬個，並有 5 個 300 萬元頭獎，總中獎率 36%。（圖／翻攝自台灣彩券官網）





此外，「五路財神」單張售價 500 元，設置 8 個 500 萬元頭獎，中獎率為 40.72%。延長型遊戲「海底大尋寶」則以益智玩法深受玩家歡迎，售價 300 元，1000 元以上獎項超過 77 萬個，並有 5 個 300 萬元頭獎，總中獎率 36%。





今年推出的「大三元」以麻將「中、發、白」為視覺主題，單張 200 元，共有 7 個200萬元頭獎，中獎率 34%。（圖／翻攝自台灣彩券官網）





最平價的「馬年行大運」主打Q版生肖設計，售價 100 元，最高 5 萬元獎金多達 150 個，中獎率達 50.1%。（圖／翻攝自台灣彩券官網）





台彩也介紹，今年推出的「大三元」以麻將「中、發、白」為視覺主題，單張 200 元，共有 7 個200萬元頭獎，中獎率 34%。另外最平價的「馬年行大運」主打Q版生肖設計，售價 100 元，最高 5 萬元獎金多達 150 個，中獎率達 50.1%，平均幾乎兩張就能刮中一張，可說是入手門檻最低、最親民的新春選擇。

※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：

訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

原文出處：2026過年刮刮樂攻略來了！台彩豪發128億元「這款」中獎率最高達70%

