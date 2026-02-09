2026過年換新鈔今開跑！ 央行公告全台455據點連5日開放兌換

台北市 / 查厚葦 綜合報導

農曆春節將至，為了滿足民眾換新鈔需求，中央銀行宣布自今（9）日起至2月13日（週五）止，連續五個工作日開放春節前新鈔兌換服務，其中包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企銀及中華郵政公司等8家金融機構，於全台設置共455處指定兌鈔據點。在兌換規範方面，央行規定最受歡迎的壹佰圓面額鈔券每人限兌換100張，其餘面額則酌量供應。

為了提升兌換效率，其中7家銀行的372家指定分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，均特別增設「新鈔兌換專櫃」專責辦理；至於偏遠地區的59家郵局，則維持於一般營業櫃檯辦理兌換作業。

央行也提醒，每日新鈔供應有限額，若現場兌換完畢，請前往鄰近據點詢問。為了方便民眾查詢，央行特別於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動APP查詢據點位置，亦可利用Google地圖與QR Code快速搜尋。

此外，財政部也整理各縣市銀行與郵局的指定兌鈔據點，民眾可依所在縣市查詢鄰近可兌換新鈔的分行，也提醒民眾遵循現場指示耐心等候，也不忘向櫃檯人員說聲新年快樂！

