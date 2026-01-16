2026過年春節國道交通管制總整理：高乘載、匝道封閉、暫停收費時段懶人包

2026年春節連假有9天（2月14日至22日），交通部高速公路局預估國道南下車流量將集中在初一至初三（2月17日至19日），北上則集中於初三至初五（2月19日至21日），尤其初三至初四部分路段，如國1、國3北向新竹、苗栗路段、國5北向宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。高公局公布115年春節連假國道交通疏導措施，包含匝道封閉、高乘載管制、收費措施、開放路肩、匝道儀控、替代道路等，Yahoo奇摩新聞統一整理於本篇報導。

2026春節高速公路交通疏導措施一覽表

2026春節高速公路交通疏導措施一覽表。（圖取自高速公路局網站）

2026春節國道高乘載管制

2月19日（初三）、2月20日（初四），每日下午1時至晚間6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道。

2月18日（初二）至2月21日（初五），每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

2026春節國道收費措施

單一費率： 2月14日至22日。

路段差別費率： 2月17日至22日， 國3新竹系統至燕巢系統 採單一費率再8折收費。

暫停收費： 2月17日至22日，每日凌晨0至5時。

2026春節國道匝道封閉

2月17日（初一）至19日（初三），每日凌晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2月19日（初三）至21日（初五），每日上午10時至晚間6時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；中午12時至晚間12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2026春節國道開放路肩

2026春節國道匝道儀控

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

2026春節國道替代道路

國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

國6南投往返台中地區，建議改走台63。

國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

2026年春節連假有9天（2月14日至22日），交通部高速公路局預估國道南下車流量將集中在初一至初三（2月17日至19日），北上則集中於初三至初五（2月19日至21日）。（中央社資料照）

西部國道

高公局預估初一至初三（2月17日至19日）上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

初三至初五（2月19日至21日）下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易壅塞，建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國道5號

高公局預估初一至初三（2月17日至19日）上午5時起南向車流逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發； 初二至初五（2月18日至21日）上午9時起北向車流逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。