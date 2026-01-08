2026過年春節禮盒推薦！15款千元內「質感伴手禮」顏值美味兼具 ELLE聯名甜點、唐寧茶葉禮盒拿出手不會錯 | ELLE
2026馬年春節禮盒怎麼挑？過年伴手禮網友最推薦哪款？今年ELLE好好買幫你整理了15款落在千元價格帶的「新春質感禮盒」推薦，從ELLE獨家聯名的限量甜點、療癒植栽禮盒，到茶控一眼愛上的英式午茶組，拿出手不僅體面大方，高顏值的禮盒包裝搭配美好滋味，送給親友長輩或客戶都零失誤。
往下滑，看看今年有哪些不能錯過的夢幻清單，成為最有品味的送禮王！
2025過年禮盒推薦：ELLE x 山田麻糬「水果大福風呂敷禮盒」
ELLE今年和新竹人氣麻糬製作所「山田麻糬」 首度合作，限量推出「水果大福風呂敷」12入禮盒，以獨家喜氣風呂敷包裝詮釋日本送禮美學，將繽紛美味的大福與暖心祝福一同包裹，讓節慶心意多一抹細膩而難忘的甜。
禮盒嚴選多款人氣口味，充滿紫米香氣的Q彈麻糬皮，包著綿密招牌酸甜生乳酪及濃郁生巧克力，最內層則放入新鮮多汁的草莓、蘋果、藍莓果實，層層交織的味蕾饗宴，一口咬下是專屬冬季的幸福滋味！
ELLE x 山田麻糬，水果大福風呂敷禮盒，價格NT.858。
內容物：
草莓生乳酪大福3入、草莓生巧克力大福3入、蘋果生乳酪大福3入、藍莓生乳酪大福3入、品牌紅包袋2只
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：ELLE x Library Angte「館藏伴手禮限量禮盒」
來自台北的精緻伴手禮專賣 「Library Angte紅茶圖圕館」，今年與ELLE攜手推出春節禮盒，以馬年為靈感打造獨具法式風情的「Ithaka・館藏伴手禮限量禮盒」，內含三款紅茶圖圕館必吃的典藏商品，將法式點心融合台灣在地水果與茶葉，成為年節送禮令人眼睛一亮的質感選擇。書頁造型的蘭朵夏不只顏值極高，充滿高雅茶香的貓舌餅乾口感酥脆，中間則夾著馥郁奶油塊，入口時，彷彿翻閱一本經典好書，茶香與乳香交織出的餘韻，令人想反覆品味、細細咀嚼。
鳳梨酥的酥鬆外殼揉合了濃韻茶香，內餡選用酸度適中的台灣金鑽鳳梨，特別加入檸檬皮與糖漬柚子丁熬煮，為土鳳梨餡增添迷人風味，入口後令人回味無窮。水果果仁糖精選「荔枝紅茶」口味，使用台灣玉荷包荔枝，搭配紅茶與麥芽糖精心熬製，隨後拌入夏威夷果仁增添口感。越嚼越香的果茶香氣，隱約透出荔枝尾韻，是追劇聊天時不可多得的良伴。
ELLE x Library Angte，館藏伴手禮限量禮盒，原價NT.875，早鳥優惠價NT.780。
內容物：
書頁蘭朵夏8入、鳳梨酥12入、水果果仁糖9入、品牌提袋1只、聯名紅包袋2只
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：ELLE x Jonquil「法式甜點禮盒」
被譽為零失誤送禮首選的台北甜點「Jonquil」和ELLE強強聯手，推出2026春節最時髦的甜點禮盒！精選四款厚餡小圓餅及六款法式甜點，無論闔家共享或送給長輩親友都是體面大方的好選擇。經典小圓餅夾著濃醇抹茶、苦甜可可、酸甜莓果，脆口餅乾搭配絲滑內餡，是聚會端出絕對秒殺的人氣王。小繡球可可曲奇餅融合了焦糖香以及海鹽顆粒，鬆軟不過甜，讓人想一口接一口。經典達克瓦茲餅殼外酥內軟、夾心香甜不膩，怕甜的人也會愛上。
Jonquil再度將最拿手的可可口味變出新花樣，全新商品「可可費南雪」在ELLE聯名禮盒限定登場！蓬鬆糕體充滿苦甜可可香氣，搭配杏仁片大口咬下太幸福。同樣限定登場的「鹽之花費南雪」有著誘人的金黃色澤，奶香中藏著鹽之花顆粒帶來的驚喜鹹香。不容錯過的「布列塔尼」有著濃郁奶油風味，烘烤出外脆內酥的獨特口感，一不小心就會上癮！
ELLE x Jonquil，Golden Blessing法式甜點禮盒，原價NT.980，早鳥優惠價NT.880。
內容物：
70%醇厚可可小圓餅2入、榛果可可小圓餅1入、濃醇抹茶小圓餅1入、野莓可可小圓餅1入、可可曲奇（1 包 2 片）2入、經典香草達克瓦茲1入、橘香可可達克瓦茲1入、可可費南雪1入、鹽之花費南雪1入、原味布列塔尼1入、品牌提袋1只
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：米弎豆「草莓大福禮盒」
鹿港老街的人氣排隊名店「米弎豆」由一對台日夫婦攜手創立。老闆娘每日親自手工製作，使用限量「大湖馬拉邦山」草莓當日現採現包。宛如紅寶石的多汁草莓，夾上濃郁不膩口的顆粒紅豆內餡，最後蓋上彈牙雪白和服外皮，一顆顆好吃又好拍的「草莓大福」，一口咬下就是冬日專屬的幸福滋味！
米弎豆，雪の娘｜草莓大福禮盒，NT.660。
內容物：
草莓大福8入、品牌紙袋1只
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：有肉SUCCULAND×Aunt Stella「快樂馬力」新年禮盒
台北植栽禮品專賣有肉SUCCULAND，以萬馬奔馳意象推出「快樂馬力」植栽甜點禮盒，讓2026在多肉植物的陪伴下一路快樂向前行！禮盒內的快樂馬植栽組提供黑白兩色選擇，快樂白馬如晨光映照，快樂黑馬深邃內斂，各自乘載了討喜祝福。
今年也攜手台北人氣甜點詩特莉Aunt Stella，推出多種口味歐式餅乾，結合綠意美學和甜點香氣，打造最療癒的春節禮盒。其中「胡桃酥球」為本次聯名限定款，酥香鬆軟的口感伴隨著淡淡堅果香氣，讓人吃一口就停不下來！除了植栽及甜點，更令人驚喜的是禮盒內精緻的禮品設計，聚財錢母、馬年紅包袋、斗方貼紙組、好運刮刮卡，從一開盒就有滿滿儀式感，送給客戶長輩絕對是體面又大氣的零失誤選擇。
有肉，馬上有錢，NT.1,390
內含：
植栽｜快樂馬植栽 1 盆+山水盤，顏色：黑、白（二擇一）
餅乾｜共 6 包 ( 每包 2 片，口味：經典玉米片 1 包、阿里山茶 1 包、巧克力燕麥 1 包 、濃香芝麻 1 包、胡桃酥球 2 包
禮品｜聚財錢母、馬年紅包袋、春意貼紙組、好運刮刮卡
有肉，馬上有福，NT.1,690
內含：
植栽｜快樂馬植栽 1 盆+山水盤，顏色：黑、白（二擇一）
餅乾｜共 12 包 ( 每包 2 片，口味：經典玉米片 1 包、阿里山茶 1 包、巧克力燕麥 1 包、芝麻 1 包、檸檬 1 包、燕麥蘭姆葡萄 1 包、阿拉比卡咖啡 1 包、橘子 1 包、巧克力 1 包、胡桃酥球 3 包 )
禮品｜聚財錢母、馬年紅包袋、春意貼紙組、好運刮刮卡
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：唐寧茶「花磚博物館聯名茶香綻放禮盒」
今年冬天最夢幻聯名！唐寧茶TWININGS攜手嘉義嘉義花磚博物館，以英國貴族宅邸的花磚為靈感，推出「茶香綻放禮盒」，精選多款經典紅茶與調味茶包，在寒冷的冬天為大家帶來一場暖呼呼的英式午茶！搭配限量聯名麻布提袋，不只值得收藏，更讓送禮變得體面優雅。
唐寧茶TWININGS，花磚博物館聯名｜茶香綻放禮盒，原價NT.1,200，特價NT.1,070。
內容物：
經典茶包* 12入(皇家伯爵茶*4、英倫早餐茶*2、歐式大吉嶺*2、極品錫蘭茶*2、仕女伯爵茶*2)
調味茶包* 12入(香甜蜜桃*2、四紅果茶*2、綜合野莓*2、檸檬茶*2、異國香蘋*2、香橙肉桂*2)
台灣花磚博物館麻布袋*1
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：唐寧茶「純情木思皇家茶包禮盒」
別緻木盒裝入六款人氣茶品，封藏獨具份量的真誠祝福，為每日的午茶時光帶來溫暖貼心的驚喜，是所有茶控都想收到的夢幻逸品。茶包使用完畢後，木盒還能化身具有收納功能的擺飾，讓低調復古的英式美學常伴生活中。
唐寧茶TWININGS，純情木思｜皇家茶包禮盒，原價NT.1,947，特價NT.1,850。
內容物：
48入茶包(隨機出貨)、品牌提袋1只
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：空服員的手作甜點「花燦之夢甜點禮盒」
空服員的手作甜點，花燦之夢｜綜合甜點禮盒，價格NT.980。
內容物：
磅蛋糕：綜合水果、黑糖栗子胡桃、抹茶紅豆栗子、荔枝玫瑰
瑪德蓮：奶香瑪德蓮、鐵觀音可可瑪德蓮
布列塔尼：經典布列塔尼、香橙布列塔尼
單片餅乾：炭焙烏龍、黑糖葡萄乾燕麥、檸檬、海鹽巧豆
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：唐緹Tartine「萬事如意新年禮盒」
唐緹Tartine，萬事如意｜新年禮盒，價格NT.798。
內容物：
核桃鳳凰酥(葷) *2
土鳳梨酥(奶蛋素) *2
手工蛋捲（奶蛋素）-西西里開心果 / 法芙娜榛果巧克力 / 花生流芯 / 焦糖海鹽 *2
手工小點（奶蛋素）-核桃奶酥 / 巧克力杏仁餅乾 *1
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：唐緹Tartine「好運芯芯新年禮盒」
唐緹Tartine，好運芯芯｜新年禮盒，價格NT.798。
內容物：
奶皇流芯（葷）*1
菠蘿芋頭流芯（葷）*1
靜岡抹茶白玉（奶蛋素）*1
手工蛋捲（奶蛋素）-西西里開心果 / 法芙娜榛果巧克力 / 花生流芯 / 焦糖海鹽 *2
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：koti koti「金松之森餅乾禮盒」
如北歐童話般夢幻的喜餅品牌「koti koti」，今年推出結合可愛插畫與溫暖色調的馬年禮盒，不僅視覺討喜，滿滿內容物更兼具送禮心意。koti koti使用日本進口原料，並秉持職人精神手工製作，美味又精緻的節慶禮盒每每推出都立刻完售，吃貨們必須手刀預訂！
koti koti，金松之森｜馬年限定餅乾禮盒，原價NT.580，特價NT.550。
內容物：
馬上抱富奶油餅乾*1、丹麥捲捲酥*1、核桃楓糖費南雪*1、水蜜桃/百香果馬林糖*1、檸檬糖霜餅乾*1、覆盆子果醬餅乾*1、白桃鐵觀音餅乾*1、味增布列塔尼*1、泰式奶茶餅乾*1、巧克力杏仁餅乾*1
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：茶敬茶「恬茶新春茶點禮盒」
茶敬茶，恬茶｜新春茶點禮，價格NT.850。
內容物：
紅韻流心烏龍捲3包、脆脆流心烏龍捲6包、佐茶曲奇1盒、手提袋1個
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：山木島「金池暖新年禮盒」
山木島，金池暖洋｜茶詩蛋糕禮盒，原價NT.915，特價NT.880。
內容物：
✦茶詩蛋糕＊1罐 (東方美人/紅玉紅茶/茉莉花茶/貴妃烏龍茶4款隨機出貨）
✦紅姑貴（紅豆起司）*1
✦福桃可可夾心*1
✦石虎餅乾（焦糖起司）*1
✦花見餅乾*1
✦森林酥抹茶*1
✦紫蘇梅餅乾*1
✦鹹蛋黃焙茶蛋糕*1
✦橙片費南雪*1
✦鉑金乳酪餅*1
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：BLOOM「花馬星願法式甜點禮盒」
BLOOM，花馬星願｜馬年限定法式甜點禮盒，原價NT.720，特價NT.580。
內容物：
花馬紅絲絨蛋糕*4、橘子布列夾心*4
心動這裡買
2026過年禮盒推薦：起士公爵「八方進財費雪年節禮盒」
起士公爵，八方進財｜費雪年節禮盒，價格NT.690。
內容物（以下三種組合擇一）：
草莓紅鑽費雪x4、經典乳酪費雪x4
鳳梨金磚費雪x4、可可黑鑽費雪x4
經典乳酪、鳳梨金磚、草莓紅鑽、可可黑鑽各2入
心動這裡買
