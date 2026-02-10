春節9天連假生病去哪看診 健保快易通App隨手查

115年春節連假從2月14日至22日長達9天，萬一感冒要就醫看診怎麼辦！健保快易通App提供醫院、診所看診時段以及藥局服務時間，民眾可隨手查閱。「健保署全球資訊網」也彙整完整資訊供上網查詢。

（圖取自健保署Facebook）

民眾只要開啟手機「健保快易通App」，點選「春節院所服務查詢」專區，尋找符合需求的特約醫療院所及藥局。此專區還提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等查詢功能，可依就醫需求查詢各項服務資訊。

另外，民眾也可至「健保署全球資訊網」，在首頁/春節連續假期就醫醫療服務/就醫時段看診查詢/院所服務時段查詢（含春節、長假期）查詢。

衛福部健保署為提升春節期間的就醫服務量能，特別提供「春節服務加成獎勵」，挹注獎勵費用約新台幣16億元，並確保8成直接回饋給第一線醫事人員，感謝醫療人員提供春節期間醫療照護，守護民眾健康。

（圖取自健保署Facebook）

春節加成獎勵：醫院急診、住院診察費、護理費及藥事服務費，春節期間皆加成100%。醫療院所門診及藥局診察費及藥事服務費，從除夕到初三（16日至19日）加成100%；初四及初五（20日至21日）加成50%；小年夜、小年夜前一日及初六（14日至15日、22日）加成30%。