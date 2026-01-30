2026過年運勢誰最旺？哪些生肖準備迎財神？

過年期間最期待的，不外乎是財神降臨，帶來滿滿的財運！在2026年，有幾個生肖特別受財神眷顧，不僅有機會收穫金錢上的驚喜，還能打下財富的好基礎，一開年就有「錢景看俏」的好機會。一起來看看你的生肖是否榜上有名吧！

TOP 1、生肖狗：過年財庫大開，全年收成可翻倍

2026年屬狗的你，從過年就開始旺到不行。



．春節前後容易領到比預期更優渥的年終，紅包、獎金、禮金樣樣不缺。



．初一到開工期間，只要保持積極主動，許多合作、訂單、兼差機會就會找上門，是「愈動愈有錢景」的一年。



整體來看，正財、偏財一起發力，副業或小生意也有擴張跡象，長期投資在今年特別容易開花結果。唯一要注意的是：財來得快，更要低調穩守，避免一時手癢大手筆花光年終與紅包。

TOP 2、生肖羊：春節聚財好時機，財神特別偏愛你

屬羊在丙午馬年是被財神「點名」的一群。



．過年期間，長輩紅包、公司獎金、接案收入都有再加碼的可能，特別適合把這一筆「年節財」拿來還貸款、做資產配置。



．春節團聚、拜年場合中，也容易談成與房地產、長線投資相關的好機會。



全年來說，屬羊的正財穩中有升，偏財尤其利於不動產與資產調整。建議你把農曆一月、四月、十月當成財務行動月，好好規劃，就有機會讓財富層級往上跳一階。

TOP 3、生肖虎：開春就有喜，副業有望超越正職

2026年屬虎者財星高照，過年就是你衝財氣的起跑點。



．年前到春節這段時間，適合主動爭取升職、調薪或接手關鍵專案，很多好消息會在開工後陸續傳來。



．拜年聚會、舊朋友相約吃春酒時，也可能聊出合作、副業或投資點子，為接下來一整年的收入打下基礎。



這一年，正財穩定成長，副業收入甚至有機會超車本業。只要記得有賺要留一部份回饋、行善或進修自己，財運就能走得長長久久。

TOP 4、生肖猴：春節人脈開啟，專長變現賺新財

屬猴在丙午馬年財運不錯，關鍵在於把技能變成現金流。



．過年期間多參與聚會、同學會或線上社群活動，很容易因為一句話、一個介紹，就多了合作案或接案機會。



．初五開工後，私下案子、技術服務、顧問性質的工作陸續上門，讓你在本職之外還能多一份穩定進帳。



偏財方面，朋友口碑推薦或聊天中聽來的資訊，可能帶你接觸到不錯的理財標的。只要記得「先做功課、分散風險、見好就收」，今年就有機會越動越有錢景。

整體來說，過年是提升財運的好時機。如果你的生肖在榜上，那就好好把握；若不在，也可以透過主動迎財的方式，讓財神眷顧，為新的一年開啟好兆頭！