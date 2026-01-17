2026選台北市長戰蔣萬安？陳佩琪「很訝異」：不知道消息哪來

近日傳出民眾黨前主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪今天（17日）陪同民眾黨北市松信議員擬參選人許甫到吳興商圈掃街拜票，她澄清，從來沒有說過要選任何公職，她跟柯文哲談過很多次，她以輔選為主，柯文哲也是這麼認為，不知道為何最近媒體會說她要選台北市長。

陳佩琪17日陪許甫掃街拜票。（圖／中天新聞）

被問及之前柯文哲提到陳佩琪最近在找工作，協助輔選是否為接下來的新工作，陳佩琪回應，輔選是閒暇、工作以外的時間盡可能會做到。她表示，對她這種年紀，醫學上面的一些常識跟經驗是高峰狀態，很多人說從此退出醫界的服務，她個人也覺得滿可惜，所以等柯文哲身體狀況穩定後，她有心力想再找一個投入更多時間的醫師醫療工作。

針對民眾黨在台北市是否會希望也有自提人選、她會不會當北市最強母雞，陳佩琪說，自己不知道，因為現在黨主席是黃國昌，他從來沒有講過這件事。她個人也很驚訝，不曉得消息是從哪裡來，她沒有這個計畫，連選公職的意願都沒有，更何況選台北市是困難和複雜的選區。

許甫表示，與其說陳佩琪是最強母雞，對他而言陳佩琪是最強母親，她不只是優秀的小兒科醫師、全職婦女、照顧小朋友，又幫老公挺身而出。許甫說，今天是最強母親來幫他補選，謝謝佩琪姊。

陳佩琪17日陪許甫掃街拜票。（圖／翻攝許甫臉書）

至於會不會找台北市長蔣萬安站台或希望白營有市長自提人選，許甫表示，台北市長提名這塊，尊重黨中央目前的規畫安排，但目前還沒看到，也要有適合的人選。許甫說，蔣萬安如果願意來參加活動，他們是非常樂意歡迎，去年拜訪蔣萬安時，正逢民眾黨黨慶，也都有當面邀請蔣萬安，可以參加像是親子活動或黨慶等，蔣萬安也都有給正面的肯定跟回覆。

