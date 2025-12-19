2026選台北？林右昌發聲：我沒有任何參加選舉的想法和規劃

各界關注2026年台北市長選戰，民進黨派誰挑戰現任市長蔣萬安，民進黨前秘書長林右昌被認為是潛在人選。不過，林右昌今天（19日）表示，並沒有任何參加2026年選戰的想法和規劃。

林右昌。（圖／中天新聞）

大罷免落幕後，林右昌請辭民進黨秘書長一職，日前赴美國、以色列參訪，今天在「2025 TIA名人講堂」主講人，這也是他返國後首個公開行程。林右昌受訪時表示，這陣子他聚焦於全社會防禦韌性、城市韌性、高科技產業發展等領域，以及AI時代的國家治理，與對社會的衝擊等課題，「思索台灣的未來，是我現在最重要的一個工作，也是我對自己的期許和目標。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

對於選舉，林右昌則說，「謝謝大家的關心和厚愛，很多人在幫我找選舉的工作，不過我個人並沒有任何參加2026大選的規劃，以及這樣子的一個想法，最重要的 還是思考台灣的未來，謝謝大家關心。」

林右昌。（圖／中天新聞）

面對媒體追問是否參選，以及若遇到黨內徵召，林右昌回應，這陣子他不斷思考台灣的未來，也反思民進黨的執政，這是身為政治人物應該做的一個工作，也是現在最重要在想的事情，他重申，沒有參選規劃和想法。

