2026選宜蘭縣長？吳宗憲曝「地方盼提名愈早愈好」：藍白先協調再民調

記者詹宜庭／台北報導

針對2026宜蘭縣地方選舉，民進黨日前已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，藍白則有3位參選人浮上檯面，分別是國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、民眾黨前立委陳琬惠，及國民黨立委吳宗憲。對此，吳宗憲今（1日）表示，經由過往選舉經驗來看，通常都是協調不成，最後才會以民調為依歸，但要如何排除非藍白陣營之意向，此次可能也必須考量，目前一切都交由黨主席及黨中央組發會處理。

吳宗憲今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪指出，國民黨與民眾黨，在國會已有近兩年的合作經驗，他與民眾黨主席黃國昌也經常一起在法制委員會合作，兩黨都是各自獨立、有自主性的政黨，絕非誰是誰小弟，一定是彼此珍惜、互相幫助。

吳宗憲指出，以宜蘭為例，地方期盼縣長人選越早決定越好，但藍白合必須從「全國合作模式」為出發點去通盤思考，所以雙方需要對話與討論，民調也是參考之一，但非絕對，「一切都在努力中，有合作就是好事」。吳宗憲強調，經由過往選舉經驗來看，通常都是協調不成，最後才會以民調為依歸，但要如何排除非藍白陣營之意向，此次可能也必須考量，目前一切都交由黨主席及黨中央組發會處理。

