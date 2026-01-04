2026選情升溫 童子瑋高掛看板推貼圖 謝國樑：市政為先

基隆市 / 綜合報導

基隆市長謝國樑與議長童子瑋，今(4)日先後現身參加土地公廟活動，兩個人雖然沒有同框，但競爭意味濃厚。童子瑋由民進黨提名的參選，以挑戰者之姿全面進攻，在街頭高掛看板、印製文宣，還推出通訊軟體貼圖強攻選票，更直球提問TPASS預算議題。反觀現任市長謝國樑顯得相對低調，在路上也還沒看到競選看板，面對媒體提問，只強調現階段以市政為先。

民眾說：「市長好。」基隆市長謝國樑，以微笑和揮動雙手，回應鄉親的熱情，始終面帶微笑，也彎下腰用雙手緊握，每一雙支持的手，更張開雙臂擁抱選民，展現親和力，而他前腳剛走...，民眾說：「議長議長在這裡。」

民進黨基隆市長參選人童子瑋，緊接著也到場，一路和里長民眾，握手寒暄點頭致意，同樣拿起麥克風致詞，民眾說：「市長好市長好，加油加油加油。」基隆市現任市長及議長，今日上午先後到烏橋頭土地公廟，舉辦的寒冬送暖活動，2026選戰揭開序幕，雙方互別苗頭拚人氣。

基隆市議會議長童子瑋說：「那我們現在因為屬於挑戰者，我們必須提升知名度還有大家的認同，所以我們上了幾塊看板就是有作為，告訴大家我們會很努力的有作為的，改善大家的生活環境等等，所以我們希望大家更多人認識我們。」

童子瑋以挑戰者之姿參選，同時主攻陸戰和空戰，滑開手機，推出個人通訊軟體貼圖，結合基隆市民日常，以活潑方式向民眾問好，再看看市區必經要道，街道上能看到，童子瑋的大型看板，顏色鮮豔高高掛。

反觀謝國樑顯得低調得多，不只大街上還沒看到競選看板，面對媒體提問，也表示現階段以市政為主，但童子瑋猛攻招式還有...，童子瑋直球提問，TPASS倒數計時，但中央預算沒過，評估的影響及業者墊付的議題。

而市府對此表示沒有回應，民眾說：「來請市長講幾句話。」2026基隆市長選戰，謝國樑現任守城立拚連任，童子瑋挑戰突圍強勢問鼎，選戰步調各有佈局，但交鋒對決，戰情持續升溫。

