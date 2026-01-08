2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩

前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。

國民黨立委吳宗憲（左）及宜蘭縣議長張勝德（右）皆有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長（圖／中央社）

宜蘭縣長選戰方面，民進黨徵召律師林國漳參選，國民黨立委吳宗憲與議長張勝德協調未達成共識，兩人都表達堅定參選立場，互不退讓。郭正亮在7日《綠也掀桌》節目中表示，他最近看到的民調顯示情勢「非常麻煩」。他指出，張勝德堅持參選，認為民調不能代表一切，但張本來就是第二名，吳宗憲一直都是民調第一。當主持人李珮瑄詢問落差是否變大時，郭正亮回應「稍微有一點」，並強調「就是要整合」。

主持人李珮瑄在節目中提到，總統賴清德對林國漳的輔選可說是無微不至，甚至比對林俊憲還要用心。郭正亮分析，這是因為林國漳知名度很低需要拉抬，也因為宜蘭確定由林國漳參選。他直言「藍白真的要好好整合」。

張啟楷獲民眾黨提名參選嘉義市長（攝自中天新聞）

談到嘉義市選情，郭正亮指出國民黨必須正視一個問題，以目前氛圍來看，張啓楷正好碰上民進黨非常強大的王美惠。他強調「王美惠超強的」，並分析前嘉義市長黃敏惠是國民黨唯一能贏得嘉義市長的人選，因為她能拿到民進黨的票，但她沒有接班人。郭正亮推測，黃敏惠選市長時，部分王美惠的支持者也投給她。李珮瑄表示，這是否代表「妳選市長、我選立委，資源共用」的模式，郭正亮則回應「現在倒過來了」。

郭正亮進一步表示，黃敏惠搞不好還在考慮選立委，這兩人的票源本來就是互助關係，這讓張啓楷的選情更加困難。他認為，就算藍白聯手對抗綠營，面對王美惠都不好選。

