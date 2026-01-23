即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！

廣告 廣告

王世堅在民進黨台南市長初選階段，力挺陳亭妃代表綠營出戰，如今陳亭妃獲得提名資格，兩人今日合體宣布南下發春聯的事情；記者就提問，陳亭妃是否會勸王世堅選台北市長？

對此，王世堅極力否認喊「我絕對沒有，我絕對沒有」，同時他說，民進黨人才濟濟，優秀的人非常地多，而選舉一定各縣市、各個黨都是要讓最強的出來，例如經過民進黨初選後，台南市最強的就是陳亭妃。

最後，王世堅認為，至於台北市長人選部分，黨中央選對會小組正在尋尋覓覓洽商當中，「但這裡面絕對沒有我」。





原文出處：快新聞／2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了

更多民視新聞報導

新北若三腳督誰贏面大？蘇巧慧、李四川差距曝光 這人慘被「甩尾」

含援台11.5億美元！美眾院通過國防撥款法案

黃國昌輸到爛！新北選戰最新民調曝光 吳靜怡：藍白合不是萬靈丹

