2026選戰將開打？國民黨成立「司法正義律師團」宣示給黨工、支持者最佳後盾

記者周志豪／台北報導

2026選戰將起跑，國民黨今正式宣布成立「司法正義律師團」，宣示要為未來更黑暗的綠色恐怖築起防火牆。黨文傳會主委吳宗憲表示，未來黨工、支持者若涉及司法案件，將協助確保權益不受侵害，給黨工、支持者最佳後盾。

而成立「司法正義律師團」，也是國民黨主席鄭麗文競選政見。

吳宗憲說，成立律師團不是支持犯罪，而是要阻絕執政者拿司法修理無辜百姓，讓黨工與支持者將來面對不公不義、執政黨惡意操控的司法時，有底氣對抗，將來希望把司法服務擴及至全國各地，協助遭司法迫害黨工與好朋友。

吳宗憲批評，世界上民主國家走向衰敗，就會走向司法控制人民，當前中華民國執政者也忘了憲法與法律，玩弄司法、修理百姓，連大法官在人數不足下都開庭做憲法判決，這都是過往世界上難以想像狀況。

吳宗憲表示，目前律師團已募集逾70位執業律師加入，但還有些律師正聯繫中，未來會持續壯大，之後各地方黨部也會透過中央黨部成立的律師團輔導，成立各地律師團。

國民黨發言人江怡臻表示，藍白肩負六成民意，不會對行政獨裁司法迫害破不做聲，也不會讓黨工與支持者孤單，面對民進黨無止境的司法迫害，不會被動接招，現在要拿出更實際行動成大家後盾。

江怡臻提到，大罷免期間只要罷綠委的人都被重辦重保，但民進黨內共諜、弊案卻輕拿輕放，除了總統賴清德不喜歡的黨內人士才被司法開刀，遂行綠色恐怖，賴已將司法當作私產、鬥爭工具。

江怡臻說，可預見明年選舉賴清德司法手段依定會變本加厲，動用檢調剷除異己，成立律師團不只為了當下，也要為未來更黑暗的綠色恐怖築起防火牆，讓賴清德將司法還給人民

律師團成員葉慶元表示，現在是中華民國法治面臨黑暗時刻，行政院長覆議失敗，不依憲接受結果，卻說拒絕副署；總統拒絕公布立院通過法令；連大法官違反法律規範開庭人數限制開庭，還逕自宣告相關規法的法令違憲。

葉慶元呼籲，法律人應站出來捍衛民主制度與法律，對抗執政黨違法行為，捍衛人民權利。

