民進黨陸續提名明年選戰人選，傳出這周三會再徵召立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長、基隆議長童子瑋挑戰市長謝國樑。聽到消息謝國樑說"恭喜童子瑋，我會持續做好市政拚連任"。童子瑋則說"面對任何挑戰都全力以赴"。劉建國也證實空出時間參加周三的提名記者會。

2026選戰提名！ 傳民進黨週三徵召劉建國、陳素月、童子瑋

傳出民進黨下次中執會將宣布徵召立委劉建國參選2026雲林縣長（圖／民視新聞）身兼民進黨主席的總統賴清德親自主持提名記者會，布局2026選戰，民進黨將有新一波提名，傳出下次中執會，再宣布徵召立委劉建國等三人。

立委（民）劉建國：「基本上黨中央已經有通知我，當然我們會把時間空出來，還是要去參加，雲林縣一天提供台灣全國，蔬果占了1/10，三保一金現在包含對老農津貼提升到2.0，還有農民儲金我們也希望可以提高到2.0，對青農對老農，我們都希望有更全面性，更好的這樣照顧。」

立委（國）張嘉郡：「平常心面對，我想我現在特別在意的，也非常專注的，就是雲林未來的發展，我也希望說在選舉的過程當中，提出些貼近民意，然後能夠讓雲林持續進步的政見。」

國民黨立委張嘉郡將披上藍袍參選雲林縣長 她表示平常心面對（圖／民視新聞）

雖然因應北捷攻擊事件，原本週三要舉行的提名記者會延期，但跟據了解，這一波除了劉建國參選雲林縣長、陳素月參選彰化縣長，還有基隆議長童子瑋參選基隆市長。雲林縣長之爭劉建國預料對上國民黨立委張嘉郡，彰化誰來戰陳素月，藍營還在整合中，立委謝衣鳳、縣府工策會總幹事洪榮章、和縣府參議柯呈枋都是可能選項；至於基隆市童子瑋將挑戰尋求連任的謝國樑。

基隆市議長童子瑋：「自從擔任基隆市議員，到基隆市議長，無論哪一天我都非常努力，都在崗位上為基隆市民，為基隆發展努力，未來無論什麼角色，什麼樣的挑戰我們都全力以赴。」

基隆市長謝國樑：「童議長的提名是在意料之中，我們也恭喜他，最好的連任策略就是把市政做好。」

劉建國具有多年立委經歷 被視為綠營出戰雲林縣長第一人選（圖／民視新聞）

台灣即將進入選戰年，選將紛紛起跑拚當百里侯。

