2026選新北市長？李四川驚回：我回家睡覺

[NOWnews今日新聞] 在新壽同意在「取回成本」下「合意解約」後，台北市長蔣萬安上月29日宣布，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。而先前曾在質詢時大罵蔣萬安和台北副市長李四川「輝達離開就不用選了」的國民黨籍台北市議員秦慧珠，今（5）日一改先前態度，大讚北士科落腳台北市很好的政績，並對李四川說可以放心選新北市長，而李四川則幽默回道，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺」。

8月民調顯示李四川在2026新北市長選舉中支持度最高，又被視為輝達順利落腳台北市的大功臣，對於是否出面選新北市長，曾鬆口表示，「如果到明年要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」

台北市長蔣萬安和副市長李四川今（5）日赴市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告，秦慧珠質詢時，蔣萬安稱李四川在這件事情上表現得非常好；秦慧珠接著問，「李四川完成這件事情後就可以放心到新北市選市長，對不對？」

李四川則幽默回道，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺」，一番話讓秦慧珠大笑表示，輝達在台北落腳是非常好政績，也提升了2位首長的能力。

